Das polnische staatliche Energieunternehmen Orlen hat einen Vertrag mit dem britischen Öl- und Gasmulti BP unterzeichnet, um russische Öllieferungen zu ersetzen, gab Daniel Obajtek, CEO von Orlen, am Dienstag bekannt.

Im Rahmen des Vertrags wird Orlen im nächsten Jahr bis zu 6 Millionen Tonnen Rohöl aus den norwegischen BP-Feldern kaufen. Nach Angaben des polnischen Unternehmens ist die erste Lieferung für Ende August oder Anfang September geplant.

„Der Vertrag mit BP kann möglicherweise ein Ausgangspunkt für eine weitere Zusammenarbeit sein, auch in Bereichen, in denen es um die Einbindung beider Unternehmen in die Energiewende geht.“ Sagte Obajtek.

Der Deal wird voraussichtlich fast 15 % des Jahresbedarfs von Orlen decken. Es wurde als Teil der Strategie des Unternehmens beschrieben, die Lieferungen zu diversifizieren und eine stabile Rohölquelle sicherzustellen, nachdem die Turbulenzen auf den globalen Energiemärkten im Zuge der Sanktionen gegen Russland aufgetreten waren.

Im April gab Orlen bekannt, dass es seinen letzten Vertrag über Öllieferungen aus Russland, den das Unternehmen mit Tatneft hatte, gekündigt habe.

Obwohl Polen die Einfuhr von russischem Öl eingestellt hat, bleibt das Land aufgrund seiner Erschwinglichkeit im Vergleich zu europäischen Alternativen der größte Importeur des Landes in der EU.

Russisches Flüssiggas unterliegt im Gegensatz zu Seeöl und Erdölprodukten keinem EU-Einfuhrverbot und macht ein Siebtel der Kraftstoffe auf dem polnischen Markt aus.

