Polen unterzeichnet Reparationsforderung für den Zweiten Weltkrieg — RT Deutsch

Warschau will, dass Berlin eine „Endregelung“ über die Folgen der Aggression Adolf Hitlers aushandelt

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hat am Montag eine diplomatische Note an Deutschland unterzeichnet, die die Forderungen nach Entschädigung für die Schäden durch die Invasion und Besetzung durch die Nazis während des Zweiten Weltkriegs abschließt.

Rau sagte, die beiden Länder sollten sich treffen „sofortige Schritte zu einer dauerhaften, umfassenden und endgültigen rechtlichen und materiellen Regelung der Frage der Folgen der deutschen Aggression und Besetzung 1939-1945.“ Er fügte hinzu, dass die Maßnahmen die schmerzhaften Kapitel der Geschichte schließen und zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen beitragen würden.

„Dies ist ein historischer Tag für ganz Polen, ein Traum von Generationen polnischer Bürger, die mit einem Gefühl der Ungerechtigkeit starben“, sagte Arkadiusz Mularczyk, ein Mitglied des polnischen Parlaments, der ein Team leitete, das letzten Monat einen Bericht über die Kriegsverluste des Landes vorlegte.









Der Seijm, das Unterhaus des polnischen Parlaments, hat im September dafür gestimmt, Schadensersatz in Höhe von 1,2 Billionen Dollar von Berlin zu fordern. Der Sprecher des Außenministeriums, Lukasz Jasina, sagte gegenüber Reportern, Rau werde die Frage der Reparationen mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Warschau am Dienstag ansprechen.

Die deutsche Regierung wies damals Entschädigungsforderungen zurück und argumentierte, dass Warschau im Rahmen eines Abkommens von 1953 mit der DDR auf Reparationen verzichtet habe und dass die Frage durch einen Vertrag über die deutsche Wiedervereinigung von 1990, der von West- und Ostdeutschland unterzeichnet wurde, endgültig geregelt sei. sowie die USA, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich.

Polen hingegen besteht darauf, dass die Verzichtserklärung von 1953 auf Druck Moskaus unterzeichnet und von der Teilnahme an den Verhandlungen von 1990 ausgeschlossen wurde.