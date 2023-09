Warschau hat die Waffenlieferungen an Kiew eingestellt und konzentriert sich stattdessen auf die Bewaffnung, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch inmitten eines Streits über die Agrarexporte der Ukraine.

„Wir transferieren keine Waffen mehr in die Ukraine, weil wir Polen jetzt mit moderneren Waffen ausrüsten“, sagte Morawiecki laut European Pravda bei einem Auftritt im polnischen Fernsehsender Polsat. „Wenn man nicht in die Defensive geraten will, muss man etwas haben, womit man sich verteidigen kann“, fügte er hinzu und betonte jedoch, dass dieser Schritt die Sicherheit der Ukraine nicht gefährden würde.

Morawieckis knappe Kommentare kamen, als die Spannungen zwischen Kiew und der EU in der vergangenen Woche eskalierten, nachdem die Europäische Kommission beschlossen hatte, ukrainische Getreideverkäufe im gesamten Block zu erlauben und damit die Beschränkungen für Getreideimporte aufhob, die fünf östliche EU-Länder ursprünglich zum Schutz ihrer Landwirte vor der Konkurrenz anstrebten.

Polen, Ungarn und die Slowakei reagierten auf den Schritt der Kommission mit der Verhängung einseitiger Einfuhrverbote für ukrainisches Getreide, was offensichtlich einen Verstoß gegen die Binnenmarktregeln der EU darstellt. Kiew schlug zurück, indem es bei der Welthandelsorganisation Klagen gegen die drei Länder einreichte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm am Dienstag einen kaum verhüllten Seitenhieb auf die verhängten Getreideverbote und sagte vor der UN-Generalversammlung: „Es ist alarmierend zu sehen, wie einige in Europa, einige unserer Freunde in Europa, in einem politischen Theater Solidarität spielen.“ Ein Thriller vom Feinsten. Sie scheinen ihre eigene Rolle zu spielen, aber in Wirklichkeit helfen sie dabei, die Bühne für einen Moskauer Schauspieler zu bereiten.“

Während Selenskyj Polen nicht ausdrücklich namentlich überprüfte, berief Warschau als Reaktion darauf den Kiewer Botschafter ins Außenministerium.

Morawiecki richtete außerdem eine „Warnung“ an „die ukrainischen Behörden“ und sagte zuvor zu Polsat: „Wenn sie den Konflikt so eskalieren, werden wir dem Importverbot nach Polen weitere Produkte hinzufügen.“ Die ukrainischen Behörden verstehen nicht, in welchem ​​Ausmaß die polnische Landwirtschaft destabilisiert wurde.“

Polen befindet sich mitten in einem brisanten Wahlkampf im Vorfeld der Wahlen im nächsten Monat, wobei die rechte Regierung für Recht und Gerechtigkeit um die Wiederwahl kämpft. Während Warschau sich zunächst mit aller Kraft für die Kampagne zur Unterstützung Kiews bei der Abwehr des russischen Invasionsversuchs einsetzte, hat diese uneingeschränkte Unterstützung nachgelassen, da die Folgen der Unterstützung der Ukraine für die eigenen Bauern deutlicher geworden sind.