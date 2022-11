Polen handelte mit „voller Zurückhaltung“, nachdem eine Rakete zwei Menschen getötet hatte, sagte der Botschafter den Vereinten Nationen

CNN

—



Polens Botschafter bei den Vereinten Nationen sagte, das Land habe mit „voller Zurückhaltung“ gehandelt, nachdem eine mutmaßliche russische Rakete am Dienstag in seine Grenze gefallen war, zwei polnische Bürger getötet und Befürchtungen einer Eskalation im russischen Krieg gegen die Ukraine geweckt hatte.

Als er am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat (UNSC) sprach, Krzysztof Szczerski sagte, Polen habe sofort eine „umfassende mehrphasige Untersuchung“ des Vorfalls eingeleitet, der laut Warschau und der NATO wahrscheinlich durch eine Rakete verursacht wurde, die von ukrainischen Streitkräften abgefeuert wurde, die ihr Land gegen russische Angriffe verteidigten.

„Polen führt auch intensive Konsultationen zu dem Vorfall mit seinen NATO-Verbündeten und Schlüsselpartnern“, sagte er und stellte fest, dass der Vorfall Polen dazu veranlasst habe, die Kampfbereitschaft einer Einheit der Streitkräfte zu erhöhen, die sich auf die Überwachung des Luftraums konzentriert.

Zwei Bauern starben, als die Rakete außerhalb des ländlichen ostpolnischen Dorfes Przewodow, etwa 6,4 Kilometer westlich der ukrainischen Grenze, eine Explosion verursachte.

Der Vorfall vom Dienstag ist das erste Mal, dass ein NATO-Land während des fast neunmonatigen Konflikts direkt getroffen wurde, und veranlasste am Mittwoch ein Dringlichkeitstreffen der Botschafter des US-geführten Militärbündnisses in Brüssel.

Szczerski sagte, der Vorfall „lehrt uns, wie nah wir tatsächlich an der potenziellen Eskalation des Übergreifens von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mit weitreichenden Konsequenzen leben, die wir alle wahrnehmen können.“

Er fügte hinzu, dass die beiden polnischen Opfer „nicht getötet worden wären, wenn es keinen russischen Krieg gegen die Ukraine gegeben hätte“.

„Ihr einziger Fehler war die Tatsache, dass sie in der Nähe der zivilen Infrastruktur auf der ukrainischen Seite der Grenze lebten, die Russland immer wieder als militärisches Ziel angreift“, sagte er.

NATO-Chef Jens Stoltenberg sagte, Russland trage die „letzte Verantwortung“ für den Vorfall, „da es seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine fortsetzt“.

Die Explosion ereignete sich ungefähr zur gleichen Zeit, als Russland seine größte Welle von Raketenangriffen auf ukrainische Städte seit mehr als einem Monat startete, die hauptsächlich auf die Energieinfrastruktur abzielten.

Der polnische Botschafter wiederholte die frühe Einschätzung seines Landes, dass der Vorfall unbeabsichtigt gewesen zu sein scheint.

„Allein die ersten Erkenntnisse stützen die Hypothese, dass es sich bei dem Ereignis nicht um einen vorsätzlichen Angriff gehandelt hat. Aber natürlich müssen wir auf das endgültige Ergebnis warten, bis die Untersuchung abgeschlossen ist“, sagte Szczerski dem UNSC.

Die Untersuchungen an der Stelle, an der die Rakete gelandet ist, werden weiterhin eine gemeinsame Operation mit den Vereinigten Staaten sein, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda am Mittwoch. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gefordert, dass ukrainische Experten den Standort betreten dürfen.

Der Nationale Sicherheitsrat der USA sagte, er habe „volles Vertrauen“ in die polnische Untersuchung der Explosion und dass die „letztendlich verantwortliche Partei“ für den Vorfall Russland für seine anhaltende Invasion sei.