Polen beschlagnahmt russische Vermögenswerte – Medien — RT Business News

Berichten zufolge wollen die Behörden den Anteil von Gazprom am polnischen Abschnitt der Jamal-Europa-Gaspipeline übernehmen

Warschau wird das Vermögen des russischen Energieriesen Gazprom beschlagnahmen, berichteten die Medien des Landes am Montag. Der Schritt zielt auf die 48-prozentige Beteiligung des Unternehmens an EuroPolGaz ab, das den polnischen Abschnitt der Jamal-Europa-Pipeline besitzt, die russisches Gas in die EU beförderte.

Die Entscheidung, die Aktien von Gazprom zu beschlagnahmen, wurde Berichten zufolge vom Minister für Entwicklung und Technologie Waldemar Buda auf Ersuchen der polnischen Agentur für innere Sicherheit getroffen. Es ist beabsichtigt „Gewährleistung der Sicherheit von [Poland’s] kritische Infrastruktur,“ sagte das Ministerium.

Laut den Medien sagten die polnischen Behörden, dass die Anordnung sofort umgesetzt werden sollte, und richteten eine obligatorische Verwaltung für das russische Unternehmen ein, um die weitere Funktionalität von EuroPolGaz, einem Joint Venture zwischen dem russischen Gasmajor und der polnischen PGNiG, sicherzustellen.

Der polnische Energieriese besitzt außerdem einen Anteil von 48 % an EuroPolGaz und Gas-Trading SA die restlichen 4 %. Die Jamal-Europa-Gaspipeline führt durch Russland, Weißrussland, Polen und Deutschland und transportierte früher fast die Hälfte der Gaslieferungen von Gazprom nach Westen.

Polens Sanktionen gegen den russischen Gasproduzenten haben dem Unternehmen seit April seinen Anteilseignerstatus bei EuroPolGaz genommen, seine Stimmrechte und die Möglichkeit, Dividenden zurückzuzahlen, blockiert.

Im Mai kündigte die polnische Regierung einen russischen Erdgasvertrag vor seinem Ablaufdatum Ende 2022 und erklärte, dass der Abschnitt des Landes der Yamal-Europe-Gaspipeline für Lieferungen aus Deutschland genutzt werden könne.

