Spielbericht von Robert Lewandowskis erstem WM-Tor zum 2:0-Sieg Polens gegen Saudi-Arabien; Piotr Zielinski hatte die Polen in der ersten Halbzeit in Führung gebracht; Wojciech Szczesnys hervorragende Doppelparade nach einem Elfmeter kurz vor der Halbzeit hilft Polen, die Gruppe C an die Spitze zu bringen