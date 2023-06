Keine Rennstrecke, auf der Max Verstappen in der Formel 1 erfolgreicher war als in Spielberg. Viermal gewann der Weltmeister in der Steiermark, auf der nach seinem Arbeitgeber benannten Piste. Der Red-Bull-Pilot fuhr dort bereits dreimal auf die Pole-Position. Nun, am Freitagnachmittag, ein viertes Mal. Für die 4,318 Kilometer lange Runde benötigte er 1:04,391 Minuten. Niemand war in Österreich häufiger an der Spitze als Verstappen. Besser hätte er die Partystimmung seiner Zehntausenden Fans auf den Tribünen und auf den Campingplätzen nicht einfangen können, alles ist vorbereitet für eine rauschende Sommernacht in Oranje, nicht die erste und wahrscheinlich auch nicht die letzte an diesem Wochenende.

Der Zweitplatzierte der Zeitenjagd am Freitag, Ferrari-Pilot Charles Leclerc, lag 0,048 Sekunden hinter Verstappen. Carlos Sainz im zweiten Ferrari wurde mit 0,190 Sekunden Rückstand Dritter. Damit bestätigte die Scuderia den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen. Lando Norris (McLaren) wurde Vierter vor Lewis Hamilton (Mercedes). Nico Hülkenberg (Haas) aus dem Rheinland belegte hinter Fernando Alonso (Aston Martin) einen starken achten Platz.

Strenges Rennmanagement

Vor Beginn des Qualifyings hatte die Szene bettelnd zum Himmel geschaut. Bei 27 Grad Celsius Lufttemperatur zogen aus Nordwesten dunkle Wolken über das Murtal. Herr, gib uns den Regen, um das Wochenende aufzupeppen. Der Herr und auch Petrus hörten zu. Es blieb trocken. Es war immer noch turbulent.

Die zwanzig Piloten bemühten sich, angesichts der unklaren Wetterbedingungen eine gute Zeit zu fahren, bevor der mögliche Regenguss weitere Verbesserungen unmöglich machte. Der Verkehr war rege und wer eine schnelle Runde gefahren war, musste aufpassen, den anderen nicht in die Quere zu kommen. Weil es hart bestraft wird.

Ein weiteres Problem bestand jedoch darin, das gesamte Qualifying zu bestimmen: In den letzten beiden Kurven, neun und zehn, schwankten die Fahrer immer wieder zu stark, um noch Schwung für die schnelle Runde zu bekommen. Dazu lassen sie sich weit nach draußen tragen, über die sogenannten Streckengrenzen hinaus. Der Rennleiter wird dieses Vergehen mit der Annullierung der erreichten Zeit ahnden.







Verstappen schimpft am Funk

Die Kommissare kamen mit der Information über abgesagte Runden kaum hinterher und zeigten keine Gnade. „Wir machen das nicht mit Absicht“, sagte Max Verstappen anschließend. „Aber bei diesen Geschwindigkeiten und in diesen schnellen Kurven ist es nicht einfach, die Ziellinie nicht zu überschreiten.“

Für Nico Hülkenberg im Haas sah es nicht so aus, als würde er die erste Runde noch lange überstehen. Drei Sekunden vor Ablauf der Zeit steigerte sich der Rheinländer dann entscheidend. Die Qualifikation war für Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Guanyu Zhou (Sauber), Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas) und Nyck de Vries (Alpha Tauri) beendet. Im teaminternen Qualifikationsduell mit Kevin Magnussen erhöhte Hülkenberg auf 7:2.

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Immer wieder wurden Rundenzeiten gestrichen, weil die Fahrer die Strecke verließen. Max Verstappen hat es wieder geschafft. „Ganz ehrlich, die Streckenlimits sind ein Witz“, schimpfte der Weltmeister über Funk. „Lächerlich!“ Auch Sergio Pérez und Fernando Alonso verloren zwischenzeitlich ihre Bestzeiten und gerieten unter Druck, es noch einmal tun zu müssen.







„Habe ich noch einen Versuch?“

Im Fall von Sergio Pérez vergebens. Obwohl er kurzzeitig auf den zweiten Platz raste, meldete sich die Rennleitung erneut. Uhrzeit gelöscht. Dreimal hintereinander. „Wirklich? Habe ich noch einen Versuch?“ „Die Zeit ist abgelaufen“, antwortete die Box. Das Ende für Pérez, der zum vierten Mal in Folge das Top-10-Qualifying verpasste.

Auch George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Oscar Piastri (McLaren) und Valtteri Bottas (Sauber) schieden aus. Immerhin: Nico Hülkenberg profitierte von der Saitenorgie und erreichte als Neunter den letzten Abschnitt. Und das, obwohl auch seine beste Runde gestrichen worden war. Aber der Zweitbeste war immer noch schnell genug.

Das Hauptrennen am Sonntag (15 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) geht über 71 Runden (306 Kilometer). Zuvor findet am Samstag das Sprintrennen statt. Im vergangenen Jahr störte Ferrari das Red Bull Festival in Spielberg: Charles Leclerc gewann den Grand Prix vor Max Verstappen. Es war der bisher letzte Triumph der Scuderia. Mittlerweile sind es 19 Rennen. Red Bull gewann 18 davon. Es ist möglich, dass die Roten ausgerechnet in Österreich wieder zum Partykracher werden.