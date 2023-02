Pokerstar verwendet Airtag, um Gepäck zu verfolgen, das in der „Twilight Zone“ des Flughafens verloren gegangen ist

Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für Unlocking the World an, den wöchentlichen Newsletter von CNN Travel. Erhalten Sie Neuigkeiten über die Eröffnung von Reisezielen, Inspiration für zukünftige Abenteuer sowie die neuesten Informationen zu Luftfahrt, Speisen und Getränken, Übernachtungsmöglichkeiten und anderen Reiseentwicklungen.





Sie geben Ihr Gepäck für einen Flug auf, aber es erscheint nicht auf dem Gepäckband am Zielort.

Jahrzehntelang war Ihre einzige Vorgehensweise ein interner Schrei, gefolgt von einer Meldung an Ihre Fluggesellschaft, in der Hoffnung, dass sie Ihre Tasche finden und an Sie zurücksenden wird.

In den letzten Jahren beteiligen sich die Passagiere jedoch zunehmend aktiver an diesem Prozess, indem sie ihr eigenes Gepäck verfolgen und die Fluggesellschaften darüber informieren, wo sie sich befinden.

Was passiert also, wenn Sie Ihr Gepäck aufgeben, es erscheint nicht, aber Sie können es hübsch im Terminal 4 von London Heathrow liegen sehen?

Für Steve O’Dwyer lautet die Antwort: absolut nichts.

O’Dwyers vermisste Tasche befindet sich seit dem 21. Januar in Heathrow, als er Flüge auf dem Weg zu den Bahamas umstieg.

Dank der Verwendung eines GPS-Trackers – in seinem Fall eines Apple Airtags – hat er Beweise dafür, dass sich die Tasche in den letzten 13 Tagen in Heathrow befunden hat.

Unglücklicherweise scheint die Fluggesellschaft, bei der er gebucht hat, Lufthansa, diese 13 Tage nicht damit verbracht zu haben, es zurückzubekommen.

Jetzt hat O’Dwyer in seiner Verzweiflung einen völlig unabhängigen Fernsehauftritt genutzt, um die Fluggesellschaft wegen ihres Versäumnisses, ihn mit seinem Eigentum wieder zu vereinen, anzuprangern.

Das Reisen mit aufgegebenem Gepäck ist zunehmend ein Spiel mit hohen Einsätzen, wie Steve O’Dwyer besser als die meisten anderen wissen würde. Er ist ein professioneller Pokerspieler, der 2016 im Global Poker Index an erster Stelle stand und derzeit auf Platz 14 der All-Time Money List der Branche steht.

Und doch kann selbst einer der weltbesten Pokerspieler die Chancen nicht schlagen, wenn es darum geht, dass Fluggesellschaften Gepäck verlieren.

Der in Irland lebende O’Dwyer reiste am 21. Januar mit seiner Freundin Elisabeth Wels zu einem Turnier auf die Bahamas.

Das Paar hatte Anfang des Sommers einen Airtag gekauft, um sein Gepäck zu verfolgen. „Elisabeth hielt es für eine gute Idee, da sie einige gute Dinge darüber gelesen hatte“, sagte O’Dwyer per E-Mail gegenüber CNN. Sie steckte es für die Reise in ihren Koffer.

Das Paar buchte bei Lufthansa: Dublin nach Frankfurt mit dem Metall der deutschen Fluggesellschaft, und dann Frankfurt nach Montreal und Montreal nach Nassau mit Air Canada – einem Lufthansa-Codeshare. Eine einfache Reise dank der Codeshares, deren zwei Taschen (jeweils eine) in Dublin aufgegeben wurden, um in Nassau wieder aufzutauchen.

In Frankfurt wurde es weniger einfach, wo dem Paar die Beförderung zum Montreal-Flug verweigert wurde, weil sich herausstellte, dass O’Dwyers kanadisches Visum abgelaufen war. Das Paar kaufte neue Tickets, immer noch bei Lufthansa, an Ort und Stelle: mit der deutschen Fluggesellschaft nach London Heathrow, wo sie am nächsten Tag mit einem Direktflug von Virgin Atlantic nach Nassau umsteigen würden – gerade rechtzeitig für O’Dwyer, um das Turnier zu machen.

„Wir haben unsere Flüge am Ticketschalter im Abflugterminal geändert und dem Ticketagenten unsere Gepäckmarken übergeben, um unsere Gepäckstücke auf unsere neue Buchung zu übertragen. Sie führten auch einige Telefonanrufe durch, um zu bestätigen, dass die Gepäckstücke auf den neuen Flug umgeladen würden“, sagt O’Dwyer.

Als die Krise abgewendet war, buchten sie ein Hotel in Heathrow, um sich für die Nacht niederzulassen, und gingen zum Gate – wo der Bordagent schlechte Nachrichten über ihr Gepäck überbrachte.

„Sie sagte, es sehe nicht so aus, als würden sie den Flug erreichen, und wir sollten sie als vermisst melden, wenn sie nicht an der Gepäckausgabe in Heathrow herauskämen“, sagt er.

Tatsächlich waren ihre Taschen nicht auf dem Karussell. Sie haben bei der Lufthansa eine Reklamation wegen fehlenden Gepäcks eingereicht, waren aber „nicht wirklich besorgt“, sagt O’Dwyer – zum Teil, weil der Mitarbeiter ihnen versicherte, dass ihr Gepäck nach Nassau weitergeleitet würde, und zum Teil, weil sie sehen konnten, dass der Airtag funktionierte .

„Ich bin in den letzten 15 Jahren häufig zu Pokerturnieren gereist und es kam oft vor, dass Taschen mit meinem Flug nicht ankamen, und ich hatte nie Schwierigkeiten, sie wiederzubekommen“, sagt er. Sie kauften Toilettenartikel am Flughafen und machten sich auf den Weg zu ihrem Hotel.

Jeder, der diese immer häufiger werdenden Geschichten verfolgt, weiß, wie der nächste Teil abläuft. Am nächsten Morgen stiegen die beiden in Heathrow in ihr Flugzeug und stellten erfreut fest, dass der Airtag immer noch als am Flughafen registriert war – nur um festzustellen, dass er bei ihrer Ankunft in Nassau immer noch in Heathrow blinkte.

Sie riefen bei der Lufthansa an. „Sie sagten uns, sie hätten unsere Taschen und würden sie so schnell wie möglich nachsenden“, sagt O’Dwyer.

Dreizehn Tage später warten sie immer noch, obwohl sie jeden Tag anrufen.

„Bei manchen Telefonanrufen sagten sie mir, dass sie immer noch nach meinen Taschen suchten, andere Male sagten sie, sie hätten sie und sie könnten an mich weitergeleitet werden“, sagt er.

„Ich würde ihnen sagen, dass eines der beiden Gepäckstücke ein Airtag hat und dass ich es am Heathrow Terminal 4 sehen könnte. Ich würde fragen, wie ich ihnen den Screenshot schicken könnte, und sie würden mir sagen, dass sie keine Möglichkeit für mich haben um diese Informationen zu senden.

„Sie würden sagen, dass sie unsere Gepäckstücke haben, sie alles tun, um sie weiterzuleiten, dass sie ein Update von den Gepäckabfertigern bei LHR anfordern werden und dass ich nur mehr Geduld haben müsste. Mir war klar, dass sie nur ein Drehbuch lasen und ihr Ziel darin bestand, die Leute so schnell wie möglich vom Band zu holen.“

9. Tag von @Lufthansa ich kann mein Gepäck nicht von LHR an NAS weiterleiten. Hat mich gestern angelogen und gesagt, sie würden meinen Fall an ihr Hauptquartier eskalieren und das Management mich mit einer Erklärung zurückrufen. Natürlich wurde ich nie kontaktiert. Nie Lufthansa fliegen. @Lufthansa_DE @Flughafen heathrow pic.twitter.com/ozjlAcLRZ2 — steveodwyer (@steveodwyer) 29. Januar 2023

Am dritten Tag twitterte er Lufthansa, wurde nach seinen Daten gefragt und sagte, sie würden seinen Fall prüfen, aber „nie ein Update bekommen“. Nachdem seine Tweets mehr Anklang fanden, erhielt er am 31. Januar eine DM, in der stand, dass sie von ihren Kollegen ein „dringendes Update“ erbitten und die Airtag-Koordinaten der Tasche anforderten. Seitdem: nichts.

Und am siebten Tag schien der Lufthansa-Mitarbeiter, der seinen täglichen Anruf entgegennahm, „viel mehr daran interessiert zu sein, mir zu helfen als jeder andere“, und versprach, seinen Fall an das Management weiterzuleiten, das ihn innerhalb von drei Stunden anrufen würde. Aber, sagt O’Dwyer, der Anruf sei nie gekommen. „Ich wurde kein einziges Mal angerufen oder habe eine einzige E-Mail erhalten, die nicht automatisch generiert wurde.“

Wenn die Menschen verzweifelt sind, setzen sie alle Mittel ein, um die Fluggesellschaft zur Aufmerksamkeit zu bewegen. Für Valerie Szybala, deren Fall United letzten Monat verlor, bedeutete das, in dem Apartmentkomplex aufzutauchen, in dem sich ihr Airtag befand.

Für Elliot Sharod bedeutete dies, eine PowerPoint-Präsentation über den Standort der Tasche vorzubereiten und diese an Aer Lingus zu twittern.

Und für O’Dwyer, der während des Pokerturniers auf Schritt und Tritt Kameras hatte, war es die Unterbrechung eines High-Stakes-Pokerspiels, um seiner Wut Luft zu machen und die Rückgabe seines Gepäcks zu fordern.

Ich bin heute früh vom Main Event abgehauen und habe mein Gepäck immer noch nicht von den Dieben zurückbekommen @Lufthansa aber zumindest musste ich einem großen Publikum sagen, niemals mit ihrer Fluggesellschaft zu reisen, als ich auf dem Fernsehtisch war. pic.twitter.com/3lC1mdWZtA — steveodwyer (@steveodwyer) 27. Januar 2023

„Flieg nicht Lufthansa, die schlechteste Fluggesellschaft der Welt“, sagte er und blickte direkt in die Kamera, während er seine Chips mischte.

Er dachte, der Ausbruch würde ihm einen „besseren Hebel“ bei der Fluggesellschaft verschaffen – aber obwohl es in der Poker-Community für Aufsehen sorgte, gab es absolut keine Bewegung in seinen Taschen. In der Zwischenzeit hat O’Dwyers Bruder dem Paar im Laufe des Turniers neue Kleidung gekauft, und sie haben die (kostspielige) Hotelwäsche voll ausgenutzt.

Und als der letzte Tag des Turniers näher rückt, steht dem Paar eine Reise zurück nach Europa bevor – wo sie zumindest auf demselben Kontinent sein werden wie ihr Gepäck. Der Airtag registriert sich immer noch am Heathrow Terminal 4.

O’Dwyer, der die Fluggesellschaft in einer Reihe von beleidigenden Tweets und DMs angegriffen hat, nennt es „die absolut schlechteste Kundenservice-Erfahrung meines Lebens“. Nicht, weil sie die Taschen überhaupt verloren hätten – sondern wegen der mangelnden Dringlichkeit ihrer Genesung.

Er schätzt, dass bei ihm in der Vergangenheit Gepäck mindestens zehn Mal nicht aufgetaucht ist, aber die Fluggesellschaften haben sie immer „sofort zurückgeschickt oder waren kommunikativ und hilfsbereit, wenn es länger als ein oder zwei Tage gedauert hat“. Er sagt, dass Mitarbeiter von Ethiopian Airlines sie sogar einmal am Flughafen in Tokio getroffen haben, um sich „persönlich zu entschuldigen und eine Rückerstattung in bar zu überreichen“, als sie 2017 die Taschen des Paares verloren hatten. „Sie haben uns gefragt, wie viel wir ausgegeben haben, und uns dann getroffen [on our way back] und überreichte uns einen Umschlag mit japanischen Yen darin.“

Aber Lufthansa? „Es fühlt sich an, als wäre ich in der Twilight Zone.“

Darüber hinaus haben die Reaktionen auf seine Ausbrüche im Fernsehen und auf Twitter dazu geführt, dass andere Menschen in derselben Position Kontakt mit ihm aufgenommen haben.

„Einige Leute warten immer noch auf eine Lösung von Fällen, die über sechs Monate alt sind … mein Fall scheint kein Ausreißer zu sein“, sagt er.

Und er sagt, er bereue es nicht, die Fluggesellschaft im Live-Fernsehen angerufen zu haben – nicht zuletzt, weil der Umgang mit der Situation ihn abgelenkt hat.

„Die Zeit, die ich morgens für die Vorbereitung auf Turniere aufgewendet hätte, wie ein gutes Frühstück, Schwimmen gehen, um etwas Bewegung zu bekommen, oder einfach nur genug Schlaf zu bekommen, wurde stattdessen mit dem Telefonieren verbracht, wobei Lufthansa absolut nirgendwo hinkam. Die letzten 11 Tage haben meine mentalen Ressourcen enorm strapaziert.“

Ein Sprecher der Lufthansa teilte CNN mit, dass sie die Erfahrung von O’Dwyer an den Kundendienst weiterleiten würden, und versprach, „die Angelegenheit zu bearbeiten“ und sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen.

Sie fügten hinzu: „Wir bedauern, dass wir unseren eigenen Qualitätsanspruch hier nicht vollumfänglich erfüllen konnten.“

Während sich O’Dwyer und Wels auf den Rückflug nach Dublin vorbereiten, blinkt der Airtag in Heathrow Terminal 4 immer noch.