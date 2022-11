Pokémon Violet and Scarlet Review: Die offenen Welten, auf die die Serie aufgebaut hat

Das Pokémon Spiele entwickeln sich gemächlich. Dies kann frustrierend für Fans sein, die nach den neuesten und besten suchen, macht es jedoch einfacher, den Fortschritt der Spiele im Laufe der Zeit aufzuzeichnen. Nehmen Sie die relativ neue Fixierung der Serie darauf, den Spielern eine offene Welt anzubieten. Es fing klein an, mit Pokémon-Schwert und Schild Hinzufügen eines Wildgebiets im Jahr 2019, das die Spieler frei erkunden können. Anfang dieses Jahres kam Legenden: Arceus, ein Spin-off, das seine Welt in riesige Brocken voller Wildtiere und Geheimnisse unterteilt hat. Und jetzt haben wir Violett und Scharlachrot, die ersten echten Open-World-Spiele in der Geschichte des Franchise. Sie sind die größten, vielfältigsten Pokémon Spiele bis heute.

Diese Größenordnung hat jedoch ihren Preis, da der Nintendo Switch oft Schwierigkeiten hat, mit den Spielen Schritt zu halten. Aber auch wenn sich dieser Meilenstein für die Serie manchmal humpelnd anfühlt, tötet das nie wirklich den Nervenkitzel des Abenteuers. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber derzeit, die Pokémon Serie ist an einem großartigen Ort.

Die Spiele finden in der neuen Region Paldea statt, einem Ort mit einer Mischung aus spanischen und portugiesischen Einflüssen, und konzentrieren sich auf eine lokale Akademie für angehende Pokémon-Trainer. Es ist im Grunde die magische Schultrope, aber für Pokémon – und es funktioniert sehr gut. Du spielst als frischgebackener Wechselstudent und nach ein paar Wochen Unterricht (den du glücklicherweise nicht wirklich absitzen musst) wirst du zu einem unabhängigen Projekt mit dem Thema „Schatzsuche“ geschickt. In Wirklichkeit wird man jedoch einfach auf die Welt losgelassen, um so ziemlich alles zu tun, was man will.

Dieses Setup macht nicht nur erzählerisch mehr Sinn als in der Vergangenheit Pokémon (Kinder mit wenig bis gar keinem Training auf ein riesiges Abenteuer zu schicken, scheint im Nachhinein barbarisch), aber es ermöglicht auch, dass das Spiel viel weniger starr ist. Violett und Scharlachrot haben im Wesentlichen drei verschiedene Erzählstränge mit jeweils zugehörigen Quests, und obwohl Sie sie alle abschließen müssen, um das Spiel zu beenden, können Sie sie in fast beliebiger Reihenfolge angehen.

Der erste Thread wird langjährigen Fans sofort vertraut sein: Sie müssen um die Welt reisen, um acht Arenaleiter zu schlagen, ihre Abzeichen zu sammeln und dann in die Pokémon-Liga weiterzuziehen, um Champion zu werden. Aber die anderen sind ganz anders. Bei einem suchen Sie im Namen der Forschung nach mythischen „Titanen“ im ganzen Land, während Sie bei dem anderen im Wesentlichen die Basislager einer Gruppe überfallen, die hinter einigen Mobbing-Problemen in der Schule zu stecken scheint. Jeder hat seine eigene Geschichte, und obwohl sie sehr einfach beginnen, werden sie überraschend fesselnd – und seltsam. Bis Sie den entscheidenden Endboss erreichen, wird das Spiel herrlich seltsam.

Violett und Scharlachrot sind auch oft sehr lustig. Einer der Fitnessstudio-Chefs ist ein gleichbesessener Streamer, während ein anderer ein niedergeschlagener Angestellter ist. Irgendwann fragt dich ein Professor nach der Definition von Cheugy. Später gibt es einen Rap-Battle mit Texten, die Weird Al beschämen. (Der Titelsong ist von Ed Sheeran, was auf eine unbeabsichtigte Weise lustig ist.)

Einer der großen Titanen gegen eine winzige Graskatze. Bild: Nintendo

Wichtiger als die Geschichte ist jedoch, dass jeder dieser Tracks Ihnen etwas anderes zu tun gibt. Natürlich ist der Kern von Pokémon bleibt intakt. Bei fast allem geht es darum, Monster zu bekämpfen oder zu sammeln. Aber die offene Struktur bietet viel mehr Freiheit und Abwechslung als frühere Spiele. Ich wechselte zwischen den verschiedenen Threads hin und her und übernahm normalerweise die Mission, die mir gerade am nächsten kam. Und jede hat ihre eigenen Belohnungen: Das Besiegen von Arenaleitern ist gut, um deine Monster zu leveln, während einige der anderen Missionen neue Reisemöglichkeiten eröffnen, damit du mehr Bereiche der Karte erkunden kannst. (Als nette Geste verdienen Sie Abzeichen für jede größere Quest, nicht nur für das Besiegen von Arenaleitern.)

Einige dieser Änderungen funktionieren besser als andere. Besonders gefallen haben mir die Titan-Quests, die einen Hauch von Mysterium und Gefahr ausstrahlten, besonders da sie dich gegen einige riesige Boss-Kreaturen stellen. Die Razzien fühlten sich jedoch wie eine abgespeckte Version von an Mittelerde: Mordors Schatten, wo Sie Clananführer aus ihrem Versteck locken müssen, indem Sie sich auf einige sehr einfache Pokémon-Kämpfe einlassen. Ich mochte die Idee, aber in der Praxis waren diese Raids viel zu einfach, um viel Spaß zu machen.

Es gibt viele kleinere Quests und Ziele, nicht zuletzt das Ausfüllen Ihres Pokédex. Die neuen Kreaturen in Violett und Scharlachrot variieren ziemlich. Einige sind liebenswert und schlau, wie Lechonk (ein pummeliges Schwein) und Fidough (ein Welpe mit Bagelohren), während andere viel weniger einfallsreich sind. Einmal habe ich ein Pokémon gefangen, das buchstäblich nur ein Flamingo ist. Ich werde die Überraschung nicht verderben, aber einige der Kreaturen, denen Sie gegen Ende der Geschichte begegnen, sind besonders denkwürdig.

Ich mochte auch einige der schulbezogenen Ergänzungen. Auch wenn du hauptsächlich draußen lernst, kannst du immer noch an die Schule zurückkehren, um Unterricht zu nehmen. Wenn Sie genug davon besuchen, erhalten Sie eine Prüfung, die Sie ablegen müssen. Der Unterricht ist unterhaltsam und enthält oft einige nützliche Informationen. (Ich habe sie verwendet, um mehr über die neue Terastalisierungsfunktion zu erfahren, die Ihrem Pokémon einen vorübergehenden Schub verleiht, indem es sie mit einem Diamantglanz überzieht.) Aber es gibt auch eine Kleinigkeit Persona-Stil soziales System, in dem Sie Ihren Lehrern näher kommen können, indem Sie zur Schule gehen und mit ihnen chatten. Es fügt nicht viel hinzu, abgesehen von einigen charmanten Story-Momenten, aber es ist eine nette Geste.

Eine terastalisierte Version von Eevee. Bild: Nintendo

Leider ist klar, dass es eine schwierige Aufgabe war, das alles auf die Switch zu bringen. Dies zeigt sich vor allem in der Optik. Ich erlebte viele seltsame Störungen, wie Pokémon, die in Wänden stecken blieben, oder Kamerawinkel, die es unmöglich machten, im Kampf etwas zu sehen. Und während die Hauptfiguren und Pokémon alle gut aussehen, sehen die Dinge um sie herum oft schrecklich aus. Sie werden sehen, wie Charaktere im Hintergrund wie eine Diashow animiert werden, und schlammige Texturen entdecken, die aussehen, als gehörten sie zur PS2-Ära. Es gibt gezackte Kanten, viele Pop-in-Probleme und Orte, die große, geschäftige Städte sein sollen, sich aber stattdessen leer anfühlen. Ich fand die Menüs auch häufig langsam, was in einem Spiel, in dem man viel Zeit in diesen Menüs verbringt, frustrierend ist.

Das Pokémon Spiele waren natürlich noch nie technische Kraftpakete. Aber mit Violett und Scharlachrot Mit einer moderneren Struktur sind die Nähte viel deutlicher. Dies ist nicht länger ein winziges RPG, das Sie unterwegs spielen; Es ist eine riesige offene Welt auf einer Heimkonsole (die Sie auch unterwegs spielen können). Aber häufig sieht es aus und fühlt sich an wie etwas Archaischeres als dieses erhabene Konzept, besonders wenn es auf Ihrem Fernseher in die Luft gesprengt wird.

Keines dieser Probleme ist ein Deal-Breaker. Ich hatte viel Spaß mit Violett und Scharlachrot, und ich bin bereits zurück in die Welt gegangen, nachdem die Credits gerollt sind, damit ich meinen Pokédex ausfüllen und in die Post-Game-Missionen eintauchen kann. Die Gegenwart von Pokémon ist wohl so gut wie nie zuvor. Diese neue Veröffentlichung ist riesig und abwechslungsreich; Ich habe 30 Stunden gebraucht, um die Hauptgeschichte fertigzustellen, und es gibt noch viel zu tun. (Ich konnte die Online-Features noch nicht einmal ausprobieren.) Gleichzeitig fühlt es sich an, als hätten wir zumindest für diesen Spielstil die Grenze dessen erreicht, was die Switch leisten kann.

Wenn ein Switch Pro jemals endlich zustande kommt, hoffen wir, dass es rechtzeitig für den nächsten kommt Pokémon.