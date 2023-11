Pokémon Scarlet und Violet Indigo Disk DLC erscheinen nächsten Monat

Bereits im August enthüllte eine Pokémon Presents-Veranstaltung, dass der erste Teil des DLCs zu Pokémon Scarlet und Violet, zusammen bekannt als „The Hidden Treasure of Area Zero“, im September im Spiel erscheinen würde. Das ist seitdem vorbei und die Spieler warten sehnsüchtig auf den zweiten Teil dieser Erweiterung. Und jetzt hat der offizielle Pokémon-Twitter-Account bekannt gegeben, dass der DLC „The Indigo Disk“ nächsten Monat live geht.

Genauer gesagt erscheint „The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk“ am 14. Dezember bei Pokémon Scarlet und Violet. Wie diejenigen, die Game Freaks neunte Pokémon-Generation verfolgen, wissen, bringt „The Indigo Disk“ die Spieler zur Blueberry Academy, die tatsächlich in ist die Unova-Region und nicht die Paldea-Region, in der Pokémon Scarlet und Violet stattfinden. Die Unova-Region ist Schauplatz von Pokémon Schwarz und Weiß und ihren Fortsetzungen, Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2.

Viele Spieler spekulieren, dass The Indigo Disk in gewisser Weise Remakes der fünften Pokémon-Generation ankündigen wird, da diese als nächstes an der Reihe sind, wenn Game Freak früher veröffentlichte Pokémon-Spiele neu auflegt. Da die Spieler Paldea verlassen, um sich eine Akademie in Einall anzusehen, gehen viele davon aus, dass auf die Trainer ein potenzielles Remake von Pokémon Schwarz und Weiß wartet. Aber nur die Zeit wird es zeigen.

Pokémon Scarlet and Violet: The Hidden Treasure of Area Zero Part 2 – The Indigo Disk erscheint am 14. Dezember in den Spielen. Der DLC kann als Paket für 34,99 $ erworben werden.

Kommst du nächsten Monat zu The Indigo Disk? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen!