Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day: Datum und Uhrzeit, glänzende Chance, Boni

Pokemon Go bringt mit dem Mega Garchomp Raid Day-Event eine neue Bedrohung ins Spiel und führt bald die mächtigste Form des tödlichen Landhais in das Handyspiel ein.

Pokemon Go verfügt über eine großartige Mischung aus klassischen Mechaniken, und während die Mainline-Spiele Mega Evolution vor Jahren möglicherweise den Rücken gekehrt haben, führt der Mobiltitel immer noch regelmäßig die leistungsstarken Formen ein.

Während das Spiel bereits einige furchterregende Kreaturen wie Mega Kangaskhan und Mega Gengar enthält, ist das bevorstehende Event das Debüt von Mega Garchomp, was den mächtigen Pokémon noch bessere Werte verleiht, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Mega Garchomp könnte eine gewaltige Ergänzung für Ihr Team sein, da es mit seinem gewaltigen Angriff und der dualen Drachen-/Bodentypisierung eine echte Bedrohung für Pokémon wie Regieleki und darüber hinaus darstellt. Hier finden Sie alles, was Spieler über das Mega Garchomp Raid Day-Event wissen müssen.

Der Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day findet am statt Samstag, 11. November 2023, von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Trainer haben drei Stunden Zeit, um verschiedene Boosts zu nutzen, darunter erhöhte Shiny-Chancen, kostenlose Raid-Pässe und mehr.

Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day: Debüt und glänzende Chance

Das Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day-Event ist das Debüt von Mega Garchomp und diese Raids sind die erste Möglichkeit, die Mega-Energie zu erhalten, die für die Verwendung von Mega Evolution bei Garchomp erforderlich ist.

Sobald Sie jedoch genug Mega-Bonbons verdient und Mega-Entwicklung bei mindestens einem Garchomp eingesetzt haben, können Sie weitere Mega-Energie verdienen, wenn Sie mit Garchomp oder einem Pokémon in der Evolutionslinie von Garchomp als Kumpel unterwegs sind.

Shiny Gibble, Gabite und Garchomp sind bereits in Pokemon Go verfügbar. Daher hast du die Chance, als Belohnung für das Besiegen eines Mega-Knakracks auf einen glänzenden Garchomp zu stoßen, den du dann in den leuchtend rosa glänzenden Mega-Knakracks Mega-entwickeln kannst.

Boni für das Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day-Event

Niantic implementiert während des Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day mehrere spezifische Boosts, sodass Spieler, die während der Event-Zeiten an Raids teilnehmen, von den folgenden Boni profitieren können:

Mega Garchomp wird in Raids häufiger auftauchen

Eine erhöhte Chance, nach einem Mega-Knakrack-Überfall auf glänzenden Garchomp zu stoßen

bis zu fünf zusätzliche tägliche Raid-Pässe von Spinning-Fitness-Foto-Discs

Das Limit für Remote-Raid-Passes wird am 11. November 2023 zwischen 00:00 und 23:59 Uhr Ortszeit von 5 auf 10 erhöht.

Exklusives Ticket für das Pokemon Go Mega Garchomp-Event

Während des Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day können Spieler 5 $ (oder den entsprechenden Betrag in der Landeswährung) ausgeben, um ein exklusives Raid-Tagesticket mit den folgenden Boni zu kaufen:

Acht zusätzliche Raid-Pässe von sich drehenden Gym-Foto-Discs (insgesamt also 14 pro Tag)

50 % mehr XP aus Raid-Kämpfen

Erhöhte Chance, in Raid-Kämpfen seltene Süßigkeiten XL zu erhalten.

2x Sternenstaub aus Raid-Kämpfen.

Das ist alles, was wir am Pokemon Go Mega Garchomp Raid Day haben. Sparen Sie also Ihre Münzen und Raid-Pässe, denn Sie möchten keine Chance verpassen, diesen furchterregenden Kämpfer zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen.

