Der TTC Neu-Ulm kan niet zonder slag of stoot in de competitie tussen Tischtennis-Bundesliga. Diese Konsequenz zieht der Spitzenklub aus onem eskalierten Streit mit der Liga bekannt. Damit verliest de Bundesliga auch einen ihrer größten Stars.

Der TTC Neu-Ulm ziet zichzelf na vier jaar in de Tischtennis-Bundesliga zurück en zal sich mit Stars wie Dimitrij Ovtcharov alle kans krijgt om in de Champions League te spelen. De Klub is in een perscommitteilung en in een einem Schreiben en de Ligaverband TTBL bekannt. Die Neu-Ulmer stellten kurz dem Ablauf der First keinen Antrag für eine Bundesliga-Lizenz in der nächsten Saison and schrieben in ihrer Mitteilung: “Dass der Abschied jetzt nach dem so grandios won Final Four im Pokal voor toller heimischer Kulisse erfolgen muss, das ist bitter und tut allen Beeiligtenrichtig weh!” Stattdessen bijten de mens als “freiwilliger Absteiger”.

Achtergrond die deze Rückzugs ist een Streit mit der TTBL um die beide Neu-Ulmer Stars Truls Moregardh uit Zweden en de Taiwanese Lin Yun-ju. Beide spelen in januari voor einen juwelen anderen Klub im Ausland en wurden deshalb von der Liga zu einer Geldstrafe und einer Sperre von zehn Spielen verurteilt. Diese Sperre schreeuwt jedoch eerste in der kommenden Saison. Beide Spieler hatten das Pokalfinale abgewartet, damit aber die Frist für einen Wechsel zur Rückrunde versäumt. Der TTC räumt den Verstoß ein, Streitfrage is de Zeitraum der Sperre.

TTBL-Chef Stehle hat dafür wenig bis gar kein Verständnis. “Wir bedauern den Rückzug, aber der TTC hat vorsätzlich tegen die Regularien verstoßen. Es krijgen dem Verein anscheinend gar nicht um die Bundesliga, sondern Leeglich in de Pokal en de Champions League”, zei het. “Sie führen den Verzicht auf einen Lizenzantrag auf die ausgesprochenen Strafen zurück, da were wir als Hüter der Regularien gar nicht gerespecteerd.”

Ovtcharov drohte schoon

Der Pokalsieger en Champions-League-Halbfinalist Neu-Ulm hatte Protest voor een Schiedsgericht eingegt, rechnet mit een Urteil aber eerste in sechs bis eight Wochen. “Die tween Spieler konnen en wollen aber nicht twee of drie drie Monate warten bis zu einer Entscheidung des Schiedsgerichts, ob sie weiterhin spielen dürfen”, heißt es in der Mitteilung des Pokalsiegers. In de Champions League schreeuwt die Sperre jedoch nicht. U kunt de Ulmer als Klub gebruiken in twee vergangen Jahren auf een Wildcard van de Europese Verbands ETTU.

Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov, Spitzenspieler des TTC Neu-Ulm, die hem schonk met een Abschied aus der Bundesliga gedroht. “Leider is mehr als fraglich, ob ich in der TTBL weitermachen kann, da meine Teamkollegen Truls (Möregardh, Anm. d. Red) en (Lin, Anm. d. Ed) Yun-Ju von der Liga geschorst en financieel gestraft worden”, schreef Ovtcharov am Montagabend op Instagram.

Wenige Stunden zuvor hatte der 34-jarigen in een post die de Liga-scharf angegriffen postte, deze Kritik loste Ovtcharov jedoch später wieder. De Ausnahmespieler hatte doppelrolle von Andreas Preuß bemängelt, de Manager ist für Neu-Ulms Ligakonkurrenten Borussia Düsseldorf en valt als Aufsichtsratschef der TTBL tätig. Neu-Ulm en Düsseldorf sinds de TTBL en de internationaler Ebene scharfe Konkurrenten: Voor het eerst in Sonntag waren de Rheinländer en Rekordeuropameister Timo Boll die Neu-Ulmer in de Champions-League-Finale eingook.