“Dit is geen Alex Murdaugh 2.0, of welke Murdaugh 2.0 dan ook”, vertelde Eric Bland, een advocaat van de moeder van Smith, aan verslaggevers tijdens een virtuele persconferentie op maandag. “Dit is de Stephen Smith 2.0. Het draait allemaal om Stephen.”

De moeder van Smith en haar advocaten kondigden aan dat ze een rechtbank zouden verzoeken om zijn lichaam – ontdekt in juli 2015 in het midden van een weg in Hampton County, South Carolina – op te graven voor een privé-autopsie om te zoeken naar wat een GoFundMe-pagina omschreef als “een nieuwe, onbevooroordeelde blik op zijn lichaam en een nauwkeurige bepaling van zijn doodsoorzaak op basis van feiten.”

“We denken dat hij die noodlottige nacht niet op die weg is omgekomen”, zei Eric Bland maandag. “We denken dat er andere redenen en andere oorzaken waren die zijn dood veroorzaakten.”

“Het is niet onze taak om erachter te komen wie het heeft gedaan”, voegde hij eraan toe. “Dat is niet wat we doen, we zijn geen wetshandhavers, we doen geen strafzaak… Wat we echt proberen te doen, is een moeder antwoorden geven.”

De dood van Smith werd aanvankelijk als een hit-and-run beschouwd, maar de South Carolina Law Enforcement Division kondigde in juni 2021 aan dat ze een onderzoek naar zijn dood zouden heropenen op basis van informatie die was verkregen tijdens het onderzoek naar de moord op de vrouw en zoon van Alex Murdaugh. De in ongenade gevallen voormalige advocaat werd eerder deze maand schuldig bevonden aan hun moorden en veroordeeld tot levenslang in de gevangenis.

De autoriteiten hebben geen enkel verband tussen de dood van Smith en de familie Murdaugh bekendgemaakt. De persconferentie van maandag vond plaats op dezelfde dag dat de overlevende zoon van Murdaugh, Buster Murdaugh, een verklaring aflegde waarin hij “wrede geruchten” verwierp en elke betrokkenheid bij de dood van Smith ontkende. Bland zei maandag dat de advocaten van de familie van Smith zich niet zouden overgeven aan geruchten en speculaties.

SLED bevestigde zondag in een verklaring dat het doorging met het onderzoek en zei tegen CNN: “SLED heeft vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de dood van Stephen Smith, maar dit onderzoek blijft actief en aan de gang.”

Advocaten twijfelen aan de vermeende plaats van de dood van Smith

De familie van Smith heeft via GoFundMe meer dan $ 60.000 ingezameld om zijn dood opnieuw te onderzoeken, en de advocaten beloofden maandag volledige transparantie terwijl ze een team van experts inhuren om de zaak opnieuw te onderzoeken.

De eerste stap in dat proces, zeiden ze, is een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om aan te tonen dat er een goede reden is om het lichaam van de 19-jarige verpleegkundestudent op te graven.

“We zullen een verzoekschrift moeten indienen bij de rechtbank, feiten moeten laten zien die erop wijzen dat een nieuwe blik, een nieuwe autopsie, een andere conclusie kan opleveren – dat Stephen niet is vermoord op Sandy Run Road in Bamberg County, dat misschien hij is ergens anders vermoord’, zei Bland.

Ronnie Richter, een andere advocaat, wees op de feiten van de zaak en de plaats waar Smith werd gevonden als redenen voor hun twijfel.

“Er waren geen remsporen rond zijn lichaam. Er werden geen voertuigresten gevonden. Zijn losjes gestrikte schoenen stonden nog aan zijn voeten”, zei Richter, die opmerkte dat de auto van Smith ongeveer 5 kilometer verderop stond met de tankdop verwijderd.

“Hoewel het erop lijkt dat zijn auto het begaf en hij naar hulp was gelopen, heeft hij nooit om hulp gebeld met de mobiele telefoon die op zijn lichaam is gevonden”, zei Richter. “Sandy Smith heeft nooit de conclusie aanvaard van het terloopse onderzoek dat volgde op zijn dood, waarin werd geconcludeerd dat zijn dood het gevolg was van een vluchtmisdrijf.”

Sandy Smith zei dat haar zoon niet over de weg naar huis zou zijn gelopen, maar door het bos of een nabijgelegen korenveld.

“Hij zou ervoor hebben gezorgd dat hij door niemand werd gezien”, zei ze, en ook zou hij zijn portemonnee niet in zijn auto hebben achtergelaten. “En hij zou in ieder geval zijn zus hebben gebeld, want zij was het dichtst bij het huis.”

Bland bracht het idee naar voren dat Smith het doelwit was omdat hij homo was, en vertelde verslaggevers dat de jongeman “een geheim leven moest leiden”.

“Jong en homo zijn in het Lowcountry was niet gemakkelijk. Het is vandaag niet gemakkelijk, zeker niet gemakkelijk in 2015,” zei Bland. “Hij was er trots op homo te zijn. Hij moest echter voorzichtig zijn. En mensen die voorzichtig moeten zijn, moeten geheimzinnig zijn.”

Het onderzoek zal ook betrekking hebben op het leven van Smith, voegde Bland eraan toe, en wat voor soort communicatie de tiener had en met wie hij omging in de dagen voor zijn dood. Alles wat wordt geleerd, zei Bland, zou worden gedeeld met wetshandhavers.

Buster Murdaugh geeft verklaring af

Kort voor de persconferentie van maandag gaf Buster Murdaugh zijn eigen verklaring af waarin hij elke betrokkenheid bij de dood van Smith ontkende. De autoriteiten hebben Buster Murdaugh niet publiekelijk in verband gebracht met de zaak.

‘Ik heb mijn best gedaan’, zei hij, ‘om de wrede geruchten over mijn betrokkenheid bij de tragische dood van Stephen Smith die nog steeds in de media worden gepubliceerd te negeren terwijl ik rouw om de brute moorden op mijn moeder en broer. Ik hou zo veel van ze veel en mis ze vreselijk.”

“Deze ongegronde geruchten over mijn betrokkenheid bij Stephen en zijn dood zijn vals”, zei Buster Murdaugh. “Ik ontken ondubbelzinnig elke betrokkenheid bij zijn dood en mijn hart gaat uit naar de familie Smith.”

Gevraagd naar de verklaring van Buster tijdens de persconferentie, zei Richter: “We hebben de naam van Buster niet één keer genoemd. Dit gaat niet over Buster Murdaugh. Dit gaat over Stephen Smith, over het proberen antwoord te krijgen op vragen waarop zijn moeder wanhopig antwoorden nodig heeft. .”