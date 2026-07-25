Pogacar ينتصر على Alpe d’Huez في صعود قياسي ليفوز بالمرحلة 19 ويعزز صدارة سباق فرنسا للدراجات | سباق فرنسا للدراجات 2026

وضع تاديج بوجاكار مسافة أكبر بينه وبين آخر منافسيه المتبقين، حيث فاز بمرحلة ألب دويز من سباق فرنسا للدراجات ووسع تقدمه الإجمالي لأكثر من سبع دقائق.

كانت هناك حتمية قاسية بشأن فوز المدافع عن لقب الجولة في التسلق الأسطوري لجبال ألب، على الرغم من كل الشائعات عن المرض ومشاكل في المعدة داخل فريقه الإماراتي XRG.

حطم وقت تسلق بوجاكار، البالغ 35 دقيقة و26 ثانية، الرقم القياسي الطويل الأمد الذي سجله ماركو بانتاني في عام 1997، بأكثر من دقيقة.

قال: “لا أعرف ما هو زمن بانتاني”. “أنا لا أهتم كثيرًا بهذا الأمر، لكنني سمعت أنني حطمت الرقم القياسي، لذلك أنا سعيد.

“أود أن أقول إن هذا يعني نفس فوز أي فوز آخر، ولكن الآن أكد الجميع على مدى أهمية هذا الفوز، وربما سأبدأ في إدراك أنه مهم للغاية.

“أردت فقط أن أقوم بسباق جيد وأن أفوز. إن كسر الرقم القياسي الذي دام ثلاثين عامًا أخيرًا أمر جيد بالنسبة لنا. “

كانت التكهنات حول تحول بوجاكار من السراويل الصفراء إلى السراويل السوداء في وقت سابق من هذا الأسبوع محمومة للغاية، حتى أن أحد المعلقين في التلفزيون الفرنسي اقترح أن يكون ذلك لإخفاء زيادة في انتفاخ البطن. لكن في جبال الألب، لم يكن لون السراويل القصيرة التي يرتديها بوجاكار مهمًا: فقد فاز على الرغم من ذلك.

يطارد تاديج بوجاكار المجموعة المنشقة الرائدة في صعود ألب دويز. تصوير: آن كريستين بوجولات/ وكالة الصحافة الفرنسية/ غيتي إيماجز

الرياح الوحيدة المنبعثة من الفائز بالجولة أربع مرات، والتي تقترب الآن من تحقيق الفوز الخامس الذي يعادل الرقم القياسي في باريس يوم الأحد، جاءت من أسلوب التسلق المترومي الذي أخذه إلى صعود قياسي في منعطفات ألب ذات الـ 21 منعطفًا حادًا.

بدا السلوفيني في صورة صحية عندما سارع بتسلق مسافة 13.8 كيلومترًا، وهو المسرح للعديد من التشطيبات الأكثر دراماتيكية في الجولة، ومع وجود مرحلة جبلية أخيرة لم تأت بعد، يبدو الآن متأكدًا من النصر الشامل في باريس.

تم إثبات القول المأثور القديم بأن الجولة يتم الفوز بها في ألب، مرة أخرى من خلال تدمير بوجاكار الأخير لمنافسيه التعساء. مع بقاء 25 كيلومترًا على نهاية السباق، تقدم فريق اليوم بفارق أربع دقائق تقريبًا، ولكن على بعد ثلاثة كيلومترات من النهاية، تمكن بوجاكار من اللحاق بهم وتجاوزهم.

المدير الرياضي لبوجاكار، ماتسين فرنانديز، انفجر في البكاء بسبب أداء متسابقه. وقال بوجاكار عن إدارة فريقه: “لا أعرف لماذا أصبحوا عاطفيين للغاية”. “أنا لا أبكي كثيرًا. أعتقد أن ذلك كان يعني الكثير للفريق وكذلك الطريقة التي نسير بها كفريق، وروح الفريق التي نتمتع بها. لا يمكن أن يكون الأمر أفضل، لذلك عندما نفوز، تظهر المشاعر على السطح.”

حشود ضخمة وصاخبة، يقدر عددها بحوالي 500000، وفي بعض الأحيان خارجة عن السيطرة، استقبلت الدراجين عند سفح جبال الألب. كان بعضهم قد وصل قبل ستة أيام، بينما بدا آخرون في حالة سكر شديد لدرجة أنهم لم يعرفوا سبب وجودهم هناك في المقام الأول.

قال بوجاكار: “لقد كانت أجواء التسلق مجنونة”.

كانت الأضرار التي لحقت بمنافسيه واسعة النطاق، وكان ريمكو إيفينبول هو الأقل إصابة من جراء الهجوم. ويظل البلجيكي في المركز الثاني بشكل عام، لكن أي آمال في تحدي الفوز النهائي تلاشت منذ فترة طويلة. أصبح هو وزميل بوجاكار، إسحاق ديل تورو، الدراجين الوحيدين الآن على بعد 10 دقائق من قائد السباق.

تاديج بوجاكار يقاتل وسط الحشد في المرحلة 19. تصوير: داريو بيلينغيري / غيتي إيماجز

في يوم آخر من اليأس للفرق التي لم تتذوق طعم النجاح بعد في جولة هذا العام، ظهر انفصال كبير في التسلق المبكر لمرتفعات بايارد ونوير.

في تلك المجموعة الرائدة المكونة من 40 لاعبًا، كانت هناك بعض الأسماء المألوفة الآن، بما في ذلك الفائزون بالمرحلة السابقة، ريتشارد كاراباز، وثيمن أرينسمان، الفائز بمرحلتين في عام 2025، وآدم ييتس، زميل فريق بوجاكار، الذي فاز في بلباو في عام 2023.

لقد كان أداءً شبيهًا بأداء لازاروس من ييتس، الذي كان مريضًا جدًا في وقت سابق من هذا الأسبوع لدرجة أنه كان بالكاد قادرًا على الوصول إلى خط النهاية إلى حافلة فريقه بعد مرحلة الأربعاء إلى فويرون. ولكن بمجرد أن بدأ المتنافسون الرئيسيون في تسلق المنحدرات شديدة الانحدار في جبال ألب، اتخذ المسرح مظهرًا جديدًا، حيث قام بوجاكار بتغيير السرعة.

جاء تسارعه الحاسم على بعد 12 كيلومترًا من القمة وترك أقرب منافسيه في أعقابه على الفور. بعد توحيد الجهود مع ييتس، استفاد الثنائي من ميزة الاستراحة، حتى مع بقاء 10 كيلومترات، انطلق بوجاكار بمفرده.

وكانت الخاتمة واضحة. لقد كان فوزًا قاسيًا ولا هوادة فيه، ويتوافق تمامًا مع هيمنة Pogacar على الجولة. لقد حقق خمسة انتصارات في 19 مرحلة. وتمنحه مرحلة “الملكة” يوم السبت، والتي تشمل أربعة من أصعب عمليات التسلق في جبال الألب، فرصة الحصول على المرحلة السادسة. ويبدو الآن أن انتصاراً آخر لا مفر منه تقريباً.