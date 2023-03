Ambtenaren in het kantoor van de Russische president kregen naar verluidt te horen dat ze hun Apple-apparaten moesten weggooien vanwege zorgen over cyberbeveiliging

Leden van de Russische presidentiële administratie wier taken zich richten op binnenlands beleid, hebben de opdracht gekregen om hun iPhones eind maart weg te gooien, meldde het zakendagblad Kommersant maandag. De beslissing werd genomen vanwege het risico van westerse spionage, aldus de outlet.

Russische functionarissen zullen moeten “weggooien of aan hun kinderen geven” hun apparaten draaien op het iOS-besturingssysteem, volgens hoe een bron een discussie samenvatte tijdens een seminar begin maart.

Bronnen bij Kommersant zeggen dat het laatste woord over de zaak en de deadline rechtstreeks kwam van plaatsvervangend stafchef Sergey Kirienko, die toezicht houdt op verschillende afdelingen in het presidentiële kantoor die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van binnenlands beleid. Het verbod zal ook gevolgen hebben voor functionarissen die namens de administratie contact onderhouden met regionale regeringen, meldde de krant.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov weigerde het rapport te bevestigen of te ontkennen, maar benadrukte dat ambtenaren geen smartphones mogen gebruiken “voor werkdoeleinden” Hoe dan ook. Elk dergelijk apparaat, ongeacht het besturingssysteem, is te kwetsbaar om geheime informatie te verwerken, zei hij.

Apple is trots op de verbeterde beveiliging die is bereikt dankzij de strikte beperkingen op wat gebruikers met hun producten kunnen doen en welke programma’s erop kunnen worden uitgevoerd. Door de populariteit van het merk zijn de apparaten echter ook het doelwit geworden van uitgebreid onderzoek naar hoe ze te hacken.









Sommige geavanceerde tools voor cyberoorlogvoering, zoals de beruchte Israëlische Pegasus-software, zouden het naar verluidt mogelijk maken om Apple-gadgets te hacken zonder dat gebruikers moeten worden misleid, in tegenstelling tot minder geavanceerde malware. Precies die overweging zou het Russische verbod ingegeven hebben, aldus Kommersant.

De medewerkers van de administratie kregen te horen dat ze moesten overstappen op telefoons met het Android-besturingssysteem, Chinese software of het Russische Aurora-systeem, vertelde een bron aan de krant. Het binnenlandse systeem is sinds 2016 in ontwikkeling en is afgeleid van het op Linux gebaseerde Sailfish-besturingssysteem.

Cybersecurity-expert Natalya Kaspersky merkte op dat smartphones “zijn ontworpen als spionageapparaten” die informatie verzamelen en opslaan die elders kan worden overgedragen. Maar het gebruik van elektronica die minder bekend is bij potentiële aanvallers zou de veiligheid van gebruikers verbeteren, voegde ze eraan toe.

“Hoe meer Russische componenten een apparaat heeft, hoe kleiner het risico dat informatie wordt gelekt naar vijandige staten. In dat opzicht zou een binnenlands besturingssysteem voordelig zijn voor een buitenlands besturingssysteem, “ zei Kaspersky.

Westerse staten voeren momenteel hardhandig optreden uit tegen TikTok, een populaire dienst voor het delen van video’s die eigendom is van een Chinees bedrijf. In de afgelopen weken hebben overheidsinstanties in verschillende aan de VS gelieerde landen de installatie van de app op de apparaten van werknemers verboden wegens vermeende cyberbeveiligingsrisico’s.