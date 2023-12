Startpagina Politiek

van: Karsten Hinzmann

Gezielte Schüsse auf Russlands Offiziere: Oekraïense Scharfschützen halveert de Angriff auf Awdiijwka



Rusland rolt over de weg en de Oekraïense Scharfschützen-zielen worden naar het kantoor verplaatst. Tip: Hecke las de Tod Lauern.

Awdiijwka – Ik ben besten sei, die Schießerei iemand anders zu überlassen en unesehen zu bleiben. De gewoonte om in Oekraïne drie dingen in één interview te weten Kiew Post geäußert. “Ik zou zeggen, omdat al hun missies, die we zouden moeten doorstaan, compleet van elkaar zouden verschillen”, zei Volodymyr Harbovsky (pseudoniem). “We verwerven alle kunsten van missie en werken met alle kunsten van Einheiten. Een van de beste beschikbare soldaten is zo goed dat ze geen prioriteit krijgen. Er bestaat niet zoiets als een gelegenheid die een man kan gebruiken, laat hem voor zichzelf zorgen.”

Je bent nu welkom bij de ervaring van het invasieleger van Vladimir Poetin: dat Oekraïne Pravda Dit is een boodschap over de Oekraïense bijzondere kenmerken, die tot uiting zullen komen in de veiligheidskenmerken van het Awdijiwka-Front, evenals in de Russische inhoud en drie verloren gewoonten. De volgende Angriffswelle Russlands-rol. Sindsdien is de Frage ontstoken, is de Oekraïne-Krieg nu verloren, wanneer Awdiijwka zal vallen – sterker nog, Hände ook altijd. Het Oekraïense stadje met ongeveer 30.000 inwoners ligt op het platteland, sinds 2014 ook in Rusland. Besetzten Gebieten in der Ostukraine. De stad leeft nog steeds tijdens haar jaren in de Front City en blijft bestaan ​​tussen de twee partijen.

Strategisch of psychologisch is de stad belangrijk voor beide partijen, wat de belangrijkste reden is voor haar Russische kracht, die anderen zal profiteren van posities in de frontlinie. Meer westerse invloeden zijn te herkennen aan hun inspanningen om hun begrip van de Oekraïense verdediging te verbeteren. tagesschau schrijft: De Oekraïense Truppen seien in einer schwierigen Lage. Rusland heeft meer Drohnen, meer artilleriegeschiedenis, meer mannen en andere soldaten van het front tot Angriff über. De afgelopen dagen wordt er een enorme militaire verdediging van een schietende panzer uitgevoerd – dit betekent een zware constructie van gemotoriseerd schieten. Dit betekent dat er sprake is van vervolgversterking van de strijdkrachten. De huidige Angriffswelle rolt sinds oktober in Prinzip – mee, maar nog niet op volle toeren.

Poetins ziel: de basis voor een bruikbare Kokerei

De Britse geheime dienst is in dit opzicht actief, er kan een beweging van het Russische invasieleger tot stand worden gebracht. Die Britten koesteren het, zo leefden die Russen vroeger kilometers lang. De Duitse politieke Wissenschaftler Carlo Masala sprak der Kleinstadt nahe Donezk keine strategische Bedeutung zu – anders dan andere militaire experts. In Fokus stehen könnte die Kokerei Awdiijwka (AKHZ) – een van de grootste producenten van Koks in Europa. Dit betekent dat er ruim 4.000 mensen tewerkgesteld zullen worden, dat het kookgerei efficiënter zal zijn dan de Oekraïense staalindustrie en dat de koks voorbereid zullen zijn op de staalfabriek van Azov in Mariopol, een ArcelorMittal Krywyj Rih of het Eisen- und Stahlwerk Jenakijewe.

Als er echter verschillende Quellen zijn, aangezien de Industriële Colossus de ontwikkeling van de Oekraïense Streitkräfte zal verhinderen, verhindert noch de val van de Festung Awdijiwka dit. Fällt die AKHZ, fällt Awdijiwka.. Dan is er een rechte lijn voor de Versorgung mit Nachschub unabdingbar sein. Voor beide partijen.

Emoties kunnen van invloed zijn op de uitkomst van de Schlacht die de Scharfschützen entscheidend beeinflussen. De basis van de strikte hiërarchische structuur van de Russische strijdkrachten is verantwoordelijk voor de geest van het Offiziere Sand in de inspanningen van de Russische strijdkrachten. “Als je bereid bent voorbereid te zijn op de situatie en de aanwezigheid van de commandant, zul je je hele leven in Duitsland genieten”, aldus de Amerikaanse militaire expert en gepensioneerde legergeneraal Robert Scales in Wall Street Journal. “Kleine Einheiten geraten komplett ducheinander, toen Ihr Anführer getötet wird.” LohnenswertswertseiachdieJagdvanafahreneArtillerieschützen,derenFähigkeitenschwerzuersetzenseien,dus Scales.

Poetins Gegner: Zivilisten, die ich schwer bewaffnet entgegenstellen

Dat Kiew Post schrijft: “Als de Russen eind februari 2022 Oekraïne binnen zouden marcheren, zouden de Duitsers de leiding hebben, dus er zou een verdediging tegen hen zijn, en ze zouden nooit een zivilist zijn, ze zouden gewapend zijn en misschien in staat zijn om ga verder naar een andere Kiewer op de weg naar het noordelijke front van de hoofdstad. eh, tegen het Russische Armee zu kämpfen. Als die Russen zich tot april zouden verbinden, zouden ze nachfrage nach geeigneten Scharfschützen in de Streitkräften der Oekraïne zijn. Deze drie waren het begin van de Russische invasie. Kiew Post befragten Männer – allesamt Bewohner der Kiewer Gegend – Zivilisten. Harbovsky-oorlog Autoteile-Händler, der zweite besaß ein Geschäft, in de Schusswaffen en Campingausrüstung wurden, der dritte war Inhaber eines Einzelhandelsgeschäftes.

De hoge opleiding van de NAVO-bewakers is volgens Harbovsky hetzelfde voor alle Oekraïense beveiligers. „De afgelopen twee jaar hebben we militaire bescherming genoten, hebben onze nationale NAVO-troepen of anderszins gediend, en zijn de militaire, militaire en beschermende tactieken toegepast die de professionals hebben ervaren die naar het slagveld van Oekraïne werden gebracht.“ die beiden Mitkämpfer aufgrund seines guten Einkommens bereits vor der Mobilmachung jahrelange Erfahrung interviewden als Sportschütze. In Awdiijwka sollen de erolgreichen Scharfschützen rund 1.000 Meter von ihren Zielen entfernt gewesen sein. Een normale Entfernung voor deze Specialisten.

Met deze afstand moet u oppassen dat u zich geen zorgen maakt over de omgeving, wind en projectgewichten; de langetermijnfactoren die zorgen voor de eigen rotatie van de lucht in de lucht, de kracht, de kracht van de rotatie, de ballistische beweging, de atmosferische dichtheid, de ziel en de rotatie van de aarde. Als u uw vrije tijd graag aan uw militaire zorg besteedt, zult u ook van uw gemoedsrust genieten.

Poetins risico: Fällt Awdiijwka, ist der Weg nach Donezk offen

De Russen konden de problemen van de voormalige NAVO-generaal Erhard Bühler het hoofd bieden. MDR-Podcast „Was tun, Herr General“. Laut Bühler handelt op dezelfde manier waarop hij en zijn land zich zorgen maken over hun entlastungsangriffe für die Truppen an der Südfront, om de Oekraïners in het Oosten te binden. Dat taz Zie in het kamp The Rings with a Prestige-Objekt ähnlich wie der Kampf in de Krim: Um Awdiijwka hereum stopte in Oekraïne 2014 met de Versuche Russlands en der Russische gesteuerten Donbass-Separatisten, het gesamte Umland von Donezk onder zijn controle om te brengen. “Awdijiwka blieb danach ein Oekraïense Stachel in Fleisch der Russische Besatzung des Donbass. Sollte Russland is nu een Amerikaanse empfindliche Niederlage, die Oekraïne steunt op de weg naar de 15 kilometer die Millionenstadt Donezk beledigt.“

Eben diesen Weg sollen auch the Scharfschützen barreren halven. Ihre Aufgabe besteht in Zweierlei, wie Hauptfeldwebel Sahin K. (Naam zum Schutz der Persönlichkeit abgekürzt) in de Bundeswehr-Podcast Nagefragmenteerd erlautert. Sahin K. is een Scharfschützen-Truppführer a Sicherungsstaffel des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33. Er is een vluchtwacht in Rijnland-Palts. Ik zou graag hun zorgen willen opvolgen, zodat ze tevreden zijn met hun gevoelens en met de zorg die ze ontvangen van hun gedeelde angst en hun eigen kameraden vanwege hun welzijn. Die interviewpartner Kiew Post zei gleichlautend: „Der Schlüssel zu unserer Arbeit sind Vorbereitung und Geduld. Als we een baan hebben, zullen we blijven leven en zullen we er in de toekomst mee om kunnen gaan, zullen we beter kunnen leren en zullen we er mee om kunnen gaan.”

Verschiedene Media zien hoe de actieve Vorgänge een bron is van wie de Vergleich met Bachmut heran. In de stad in het oosten van het land heerst al lange tijd een gevoel van 20 Scharfschützen operieren – bekannt onder de deknaam “Geister von Bachmut”. In januari en juli worden ze immers vervangen door de 524 Russische Besatzer getötet. Lees alstublieft zorgvuldiger over deze dingen. In juli wordt van één van de Schützen genoten BBC zelfbewust: “Voor de artillerie kan de mens zich niet verbergen, maar niet om te schieten.”