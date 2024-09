“Ein bessere Werbung für Cybertrucks cann man sich nicht voellen“, steht in een Telegram-berichtin dit geval gemodificeerde Tesla-Fahrzeuge geht. Der Kanal met Ramsan Kadyrow, de presidenten van de Russische Teilrepublik Tschetschenien. In de post is een video te zien, bekijk de twee Tesla’s met gemonteerde machines op de laadbladen tijdens de testcyclus – en houd ze droog.

Wanneer de video wordt geüpload, is deze nog niet klaar. Houd er rekening mee dat als de elektrische apparaten worden aangepast, ze veilig en gezond zijn, zodat ze kunnen worden bekeken.

Was man sagen kann: Dem eng met Wladimir Poetin connecties Kadyrow staat nog steeds open voor gewicht, die in het Westen Tesla-Fahrzeuge produceert als umgebaute Waffen zu präsentieren, die gegen dat Oekraïne en indirect ook beweert dat westerse connecties werden uitgekozen. In deze Telegram-Post wordt gezegd dat er twee Cybertrucks zullen worden ingezet in de Kriegszone.

Ramsan Kadyrow Sinds 2007 is Kadyrow president van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenić, die aan de grens met Georgië ligt.

Spel spelen in „Poetins Bluthund“

Kadyrow gaf het signaal af dat er sprake was van een dictatuur, in feite waren er mensenrechtenschendingen aan de orde.

Behauptet, de Russische invasie in Oekraïne ontmoette ons onder de soldaten.

Omdat het voertuig in Oekraïne werkt, is het open. Bovendien werden de militaire voordelen van Tesla’s bewakers voor een bepaalde tijd opgezet, omdat deze auto’s nog steeds de meest efficiënte manier zijn om het wegverkeer te verwerken. Aber Kadyrow’s fascinatie voor de producten van het bedrijf van Elon Musk heeft een geschiedenis.

Kadyrow en Musk

Kadyrow Musk beschuldigde de afgelopen week dat er een Tesla Cybertruck actief was en dat er in augustus een ongeluk was met de Tech Milliardär en Tesla Chef. Musk heeft de Cybertruck „gratis van het verkeer“, legt Kadyrow uit op Telegram.

Sinds augustus heeft Kadyrow een video beschikbaar, omdat ik in een nieuwe situatie zat tijdens het typische Grosny Hauptstadt, vlak bij de futuristische pick-upmodellen van Amerikaanse elektrische voertuigen.

Kadyrow bedankte zichzelf voor Musk. De Tesla Chef streeft ernaar om er te zijn, Kadyrow geeft de Cybertruck een cadeau en spreekt met X over een „Lüge“.

Womöglich hinter dem neuen Video ook geen andere motivatie als het verloren ego van de tschetschenische presidenten, van de ondoordachte wil van de wereld, dat er met signalen Teslas machen kann was, wil. (met AFP)