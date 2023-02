Volgens de president helpt binnenlandse investeringen om rijkdom te behouden en de economie te ondersteunen

Russische zakenmensen zouden meer in hun eigen land moeten investeren om de economie te ondersteunen en hun eigen rijkdom te behouden, aldus president Vladimir Poetin.

Tijdens zijn toespraak tot de Federale Vergadering op dinsdag drong Poetin er bij ondernemers op aan die momenteel met de “roofzuchtig gedrag van het Westen” als gevolg van sancties om niet vast te houden aan het verleden en te proberen iemand in het buitenland aan te klagen. Het is zinloos om “ren rond met uitgestrekte handen en verneder jezelf”, zei de president, erop wijzend dat hij hen eerder voor dergelijke risico’s had gewaarschuwd.

Volgens Poetin moeten grote Russische bedrijven begrijpen dat ze voor het Westen tweederangs vreemden en titels van “tel, peer en burgemeester” zal niet helpen.

“De bronnen van welzijn en de toekomst voor zakenlieden van de Russische Federatie zouden in hun geboorteland moeten liggen, dan zal er een sterke, zelfvoorzienende economie zijn,” Poetin benadrukte en moedigde bedrijven aan om hun investeringen te heroriënteren.

“Ik richt me tot de vertegenwoordigers van ons bedrijf (gemeenschap), ik ken velen persoonlijk en al vele jaren … Lanceer nieuwe projecten, verdien geld, investeer in Rusland, investeer in bedrijven en banen, help scholen en universiteiten,” drong de president aan.

