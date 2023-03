President Vladimir Poetin heeft beschreven als een “terroristische aanval” een incident in de Russische regio Brjansk waarbij Oekraïense saboteurs betrokken waren. De verklaring kwam nadat de provinciegouverneur en de nationale veiligheidsdienst donderdag melding maakten van een grensoverschrijdende inval in twee nederzettingen.

Schutters “infiltreerde in het grensgebied en opende het vuur op burgers. Ze konden zien dat het een burgervoertuig was, dat er burgers in zaten, kinderen… en ze openden het vuur.’ zei de Russische leider.

Poetins woordvoerder, Dmitry Peskov, zei dat eerder tegen journalisten “Er worden maatregelen genomen om deze terroristen te vernietigen.” Hij voegde eraan toe dat Moskou zal doorgaan “om de aandacht van het wereldwijde publiek te vestigen op de terroristische aanslagen die deze mensen plegen.”

Dat beweerde de gouverneur van de regio Bryansk, Aleksandr Bogomaz “een sabotage-verkenningsgroep drong binnen vanuit Oekraïne” eerder op de dag en gericht op twee dorpen. Hij zei dat de infiltranten op een rijdende auto schoten, waarbij een lokale bewoner om het leven kwam.

De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) zei in een verklaring van wel “maatregelen nemen om gewapende Oekraïense nationalisten die de staatsgrens schonden te vernietigen.”

Er waren onbevestigde berichten op sociale media dat twee afzonderlijke groepen met een gezamenlijke sterkte van maximaal 50 betrokken waren bij de vermeende inval.