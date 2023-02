De betrekkingen tussen de twee mogendheden zijn “cruciaal” voor het brengen van stabiliteit in de wereld, zei de Russische president

De Russische president Vladimir Poetin heeft de vooruitgang in de betrekkingen tussen Moskou en Peking toegejuicht, met het argument dat deze dienen als een spil voor de internationale politiek.

Tijdens een ontmoeting met de Chinese staatsraad Wang Yi in Moskou op woensdag, verklaarde Poetin dat de betrekkingen “ontwikkelen zoals we de afgelopen jaren hebben gepland”, eraan toevoegend dat de twee naties “bereiken nieuwe mijlpalen.”

De Russische leider zei ook dat na de ineenstorting van de bipolaire wereldorde enkele decennia geleden de internationale betrekkingen zijn veranderd “acuuter.”

“Tegen deze achtergrond is samenwerking tussen de Volksrepubliek China en Rusland in de mondiale arena, zoals we herhaaldelijk hebben benadrukt, cruciaal voor het stabiliseren van de internationale situatie,” verklaarde de voorzitter.

Poetin ging verder met het benadrukken van de samenwerking tussen Moskou en Peking in verschillende internationale organisaties, onder meer bij de Verenigde Naties en in regionale blokken zoals BRICS en de Shanghai Cooperation Organization. “We hebben samen veel werk te verzetten” merkte Poetin op.









De Russische leider zei dat Moskou een bezoek verwachtte van de Chinese president Xi Jinping zodra Peking punten op zijn binnenlandse agenda had afgerond. “We gaan ervan uit dat we onze plannen rond face-to-face ontmoetingen gaan realiseren, wat een extra boost zal geven aan onze relaties.” Poetin toegevoegd.

Dinsdag citeerde de Wall Street Journal bronnen die zeiden dat de Chinese leider in april of begin mei naar Rusland zou kunnen reizen en dat hij van de gelegenheid gebruik zou kunnen maken om aan te dringen op meerpartijenvredesbesprekingen in een poging het conflict in Oekraïne te beëindigen.

In tegenstelling tot westerse landen heeft China geweigerd de militaire operatie van Rusland in Oekraïne te veroordelen en heeft het zich niet aangesloten bij de sancties tegen Moskou. Beijing heeft de VS herhaaldelijk beschuldigd van het aanzetten tot het conflict, ook met het argument dat Washington heeft geprobeerd zijn hegemonische status te misbruiken.