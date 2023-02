De Russische president zei dat zijn land tegen de opkomst van een unipolaire wereld is die draait om de belangen van Washington

Moskou streeft naar een multipolaire wereld in plaats van een wereld waarin de VS centraal staan, zei de Russische president Vladimir Poetin. In een interview met Rossiya-1 TV-zender op zondag betoogde hij dat Washington probeerde de wereld exclusief te vormen om in zijn eigen agenda te passen.

Poetin suggereerde dat Amerika’s “satelliet staten” zijn ook goed op de hoogte van deze “egoïstisch” intenties. Voorlopig hebben ze er echter voor gekozen om hiervoor een oogje dicht te knijpen vanwege “verschillende redenen die in de eerste plaats verband houden met een enorme afhankelijkheid op economisch en defensiegebied,‘ zei de Russische leider.

Sommige bondgenoten van Washington zien de confrontatie met Rusland ook als een verenigende zaak, die alle verschillen tussen hen en de VS overschaduwt, voegde hij eraan toe.

Als voorbeeld noemde Poetin de inspanningen van de Amerikaanse regering om Europese bedrijven naar Amerikaanse bodem te lokken, evenals een onderzeese deal afgelopen zomer, waarbij Canberra abrupt een contract met een Franse fabrikant opzegde ten gunste van een Amerikaanse concurrent. Dat incident was vernederend voor Parijs, zei de president.

Poetin benadrukte dat Moskou “kan en wil zich niet zo gedragen.”

Uiteindelijk zal zo’n standpunt – de strijd voor een multipolaire wereld, voor respect voor iedereen in de internationale arena, voor het rekening houden met ieders belangen – zonder enige twijfel zegevieren.

Poetin beweerde ook dat de westerse elites alleen maar tevreden en bereid zullen zijn om “ons toe te laten tot de zogenaamde familie van beschaafde naties” als Rusland uiteenvalt in verschillende onafhankelijke staten. In een dergelijk scenario, zei hij, zou het Westen “plaats (de resulterende landen) onder zijn controle.‘ Hij voegde eraan toe dat het uiteenvallen van Rusland in dergelijke omstandigheden het bestaan ​​​​van het Russische volk in zijn huidige vorm in twijfel zou trekken.

In een reactie op zijn besluit eerder deze week om de deelname van Rusland aan het New START-verdrag – het laatst overgebleven nucleaire akkoord tussen Moskou en Washington – op te schorten, betoogde Poetin dat de stap nodig was om de veiligheid van Rusland en zijn “strategische stabiliteit.”

Volgens de Russische president koos hij voor deze handelwijze in het licht van een agressievere NAVO, die “heeft aangekondigd als hoofddoel” De strategische nederlaag van Rusland.