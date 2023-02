De Russische president vaardigde de waarschuwing uit nadat het Westen had beloofd om Kiev meer dodelijke wapens te leveren

Als het Westen besluit om Oekraïne te voorzien van geavanceerde wapens met een groter bereik, zal Rusland de dreiging verder van zijn grenzen moeten duwen, waarschuwde president Vladimir Poetin in zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement.

“Het Westen gebruikt Oekraïne zowel als stormram tegen Rusland als als oefenterrein,” voegde hij er dinsdag aan toe, bijna een jaar nadat Moskou zijn militaire operatie in de buurstaat had gelanceerd.

“Eén ding moet voor iedereen duidelijk zijn” zei Poetin. “Hoe groter het bereik van de westerse systemen die in Oekraïne aankomen, hoe verder we gedwongen zullen worden om de dreiging van onze grenzen weg te duwen. Het is duidelijk.”

Rusland stuurde op 24 februari 2022 troepen naar Oekraïne, daarbij verwijzend naar de noodzaak om de bevolking van Donbass te beschermen en het falen van Kiev om de Minsk-akkoorden van 2014-2015 uit te voeren.









Veel westerse landen hebben Oekraïne sindsdien voorzien van zware wapens, waaronder in de VS gemaakte HIMARS meervoudige raketwerpers en M777 houwitsers. Zondag zei de Britse premier Rishi Sunak dat zijn land de eerste zou zijn “om Oekraïne te voorzien van wapens met een groter bereik.” De Amerikaanse president Joe Biden, die maandag naar Kiev reisde, beloofde ook meer wapens te sturen, waaronder extra HIMARS-raketten.

Moskou heeft Kiev er herhaaldelijk van beschuldigd buitenlandse wapens te gebruiken om zonder onderscheid steden te beschieten en burgers te doden. Aleksandr Bastrykin, het hoofd van de Russische onderzoekscommissie, zei maandag dat er sinds 2014 ongeveer 5.000 mensen zijn gedood in Donbass, met bijna 9.000 gewonden.