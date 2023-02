De voormalige president van Rusland heeft Annalena Baerbock’s begrip van geometrie belachelijk gemaakt

De Russische president Vladimir Poetin moet “360 graden veranderen” om ervoor te zorgen dat Oekraïne veilig is, vertelde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock aan de Veiligheidsconferentie van München. Met andere woorden, de voormalige Russische president Dmitry Medvedev wees erop dat hij precies moet blijven doen wat hij doet.

Baerbock, die zaterdag samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitry Kuleba verscheen, werd gevraagd of er “elke kans dat Oekraïne op lange termijn veilig is” als Poetin in functie blijft.

“Als hij niet 360 graden verandert, nee,” antwoordde de Duitse FM.

“Het is hilarisch dat Europa wordt geleid door zulke onwetende mensen”, de voormalige Russische president Dmitry Medvedev schreef op sociale media. “Er is geen twijfel, kenner van geometrie, dat het zo zal zijn,” hij spotte. “We houden voet bij stuk.”

Baerbock, Blinken en Kuleba spraken op een panel met de titel ‘Visions for Ukraine’, waarin de drie probeerden een beeld te schetsen van hoe het land er na het conflict uit zou kunnen zien. Alle drie waren ze het erover eens dat Rusland, om daar te komen, zich onvoorwaardelijk moet terugtrekken uit het door Kiev opgeëiste grondgebied, waaronder de Russische regio van de Krim en de vier voormalige Oekraïense regio’s die in september voor toetreding tot Rusland hebben gestemd.









In navolging van eerdere verklaringen uit Kiev zei Kuleba dat a “lange visie” van de overwinning voor Oekraïne houdt niet alleen een Russische terugtrekking in, maar ook “Vergoedingen voor de toegebrachte schade, aansprakelijkheid voor daders van misdaden, en vooral, Rusland moet veranderen.”

‘Zolang Poetin aan de macht is, zullen we in de problemen zitten’ beweerde hij, eraan toevoegend dat zijn verwijdering of pensionering zou leiden tot “een periode van kansen voor ons allemaal.”

De Westerse geldschieters van Oekraïne zijn het niet unaniem eens over de verandering van het regime. Terwijl de Amerikaanse staatssecretaris voor Politieke Zaken Victoria Nuland – die de pro-westerse staatsgreep in Kiev in 2014 grotendeels orkestreerde – expliciet heeft opgeroepen tot deze uitkomst, zei de Franse president Emmanuel Macron vrijdag dat een dergelijke aanpak gedoemd is te mislukken.

“Als ik veel mensen hoor pleiten voor regimeverandering, zou ik ze gewoon vragen: voor welke verandering? Wie is de volgende? Wie is je leider? Hoe het te implementeren? We hebben in het afgelopen decennium verschillende keren een regimewisseling meegemaakt in veel landen. Het is een totale mislukking’ vertelde hij op de conferentie in München.