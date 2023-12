Startpagina Politiek

van: Richard Strobl

De Duitse Regierung is in de Haushaltskrise terechtgekomen. Wladimir Poetin maakt gebruik van de kans om Ampel te spotten en er zijn voordeel mee te doen.

Moskau/Berlijn – De Ampel-Koalition steunt de financiële crisis – als Christian Lindner (FDP) de voorkeur geeft aan een “Entscheidungskrise” spricht. Gemeint is een Entscheidung, wij mannen die Milliarden in Haushalt opnieuw bekomen. Auch Russland gaat naar de start van de Oekraïne-Kriegs-wirtschaftlich in een Talfahrt. Die Sanktionen tax das Land, Ersatzteile gehen aus, der Rubel rutscht ab. Maar het huidige dieptepunt in Duitsland zorgt ervoor dat Vladimir Poetin zich meer zorgen maakt over de Duitse regering.

Wladimir Poetin is erg trots op de Duitse regering. (Collage uit Archivbildern) © Collage: IMAGO / SNA // dpa / Michael Kappeler



Poetin bespot Duitse regering: ‘De hele wereld lacht’

“Er is een hoog niveau van regelgevingsmanagement nodig om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de kwaliteitscontrolemaatregelen. Ze zijn blij en de hele wereld lacht erom.“ Diese Worte sprach Wladimir Poetin laut Tas tijdens een bijeenkomst met jongeren. Het is nu oké, maar Poetin en de toekomst liggen achter ons: „Ik ken geen namen, maar de hele wereld lacht.“

Als de treffen laatste Poetin over de Europese Russische energie-importeur heeft gekregen. Er zijn ook theorieën in Duitsland, waarin andere Europese staten geen souverän verhandelen. Eine Erzählung, sterf in Rusland Medien weitverbreitet. Dementerend door Poetin, terwijl de Europese Länder de bisherigen billigen Energiequellen heeft verlaten, sterven we van de VS zo entschieden sei.

De Russische propaganda richt zich op Duitsland

Wladimir Poetin schlägt met zijn uitverkorene in de gleich kerbe, zoals hij was, met zijn Amtsvorgänger Dmitri Medwedew. In oktober was er een optreden met een cadeau voor de Duitse Regierung en schrijven via Die russian Wirtschaft wird im Jahresverlauf um 2.8 Prozent wait. Herzlichen Glückwunsch an Scholz, Baerbock & Co!”

Ook op de Russische Staats-TV sinds de Duitse Politiker bespot wordt. Vooral Annalena Baerbock heeft de steun gehad voor de communicatie: sinds januari wordt de Groene Politiek in Europa doorgegeven, die man is een “Krieg gegen Russland”-kamp “en niet gegeneinander”. Nieuw is dat Europa sindsdien niet meer zelfvoorzienend zal zijn in de oorlog in Rusland. Poetins hoofdpropagandist Wladimir Solowjow-beleid Baerbock daraufhin im TV vulgair en nannte de Bundesrepublik Deutschland das “Vierte Reich”.