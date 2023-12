Poetin arriveert in het Midden-Oosten om over olie te praten met de Saoedische kroonprins MbS

De Russische president Vladimir Poetin wordt verwelkomd door minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, bij aankomst op de internationale luchthaven van Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, op 6 december 2023. Spoetnik/Andrey Gordeev/Pool via REUTERS Licentierechten

MOSKOU, 6 december (Reuters) – De Russische president Vladimir Poetin reist woensdag naar Saoedi-Arabië om kroonprins Mohammed bin Salman te ontmoeten, een zeldzame reis naar het buitenland om de olieproductie, OPEC+ en de oorlogen in de Gazastrook en Oekraïne te bespreken.

Poetins ontmoeting met de prins, bekend als MbS, komt nadat de olieprijzen daalden ondanks een belofte van de OPEC+, die de Organisatie van Olie-Exporterende Landen en bondgenoten onder leiding van Rusland groepeert, om de productie verder te verlagen.

Poetin arriveerde woensdag in Abu Dhabi voor gesprekken met president Sjeik Mohammed Bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. Vervolgens reist hij naar Saoedi-Arabië voor zijn eerste persoonlijke ontmoeting met MbS sinds oktober 2019.

Het Kremlin zei dat ze samenwerking op energiegebied zouden bespreken, ook als onderdeel van de OPEC+, waarvan de leden meer dan 40% van de olie in de wereld oppompen.

“Een nauwe Russisch-Saoedische coördinatie op deze manier is een betrouwbare garantie voor het handhaven van een stabiele en voorspelbare situatie op de mondiale oliemarkt”, aldus het Kremlin.

Het laatste bezoek van het hoofd van het Kremlin aan de regio was in juli 2022, toen hij de Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei in Iran ontmoette.

Het was niet meteen duidelijk wat Poetin, die Rusland zelden heeft verlaten sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, van plan is te bespreken met de kroonprins van ‘s werelds grootste olie-exporteur, slechts enkele dagen nadat meningsverschillen een belangrijke OPEC+-bijeenkomst hebben vertraagd.

Ze zullen ook de oorlog tussen Israël en Hamas-militanten bespreken, de situatie in Syrië en Jemen, en bredere kwesties zoals het garanderen van stabiliteit in de Golf, aldus het Kremlin. Een medewerker van het Kremlin zei dat ook Oekraïne zou worden besproken.

Poetin zal donderdag de Iraanse president Ebrahim Raisi ontvangen in Moskou, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

NAUWE BANDEN

Poetin en MbS, die samen een vijfde van de dagelijks opgepompte olie controleren, onderhouden al lange tijd nauwe betrekkingen, hoewel beide soms door het Westen zijn verbannen.

Op een G20-top in 2018, slechts twee maanden na de moord op journalist Jamal Khashoggi in een Saoedisch consulaat, gaven Poetin en MbS een high five en schudden elkaar glimlachend de hand.

De 38-jarige MbS heeft geprobeerd Saoedi-Arabië opnieuw te laten gelden als regionale macht, met minder respect voor de Verenigde Staten, die Riyad het grootste deel van zijn wapens levert en ‘s werelds grootste olieproducent is.

Poetin, die in februari 2022 troepen naar Oekraïne stuurde, zegt dat Rusland verwikkeld is in een existentiële strijd met het Westen – en bondgenoten in het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en Azië heeft gezocht te midden van westerse pogingen om Moskou te isoleren.

Zowel MbS als Poetin, 71, willen – en hebben behoefte aan – hoge prijzen voor olie – de levensader van hun economieën. De vraag voor beiden is hoeveel van de last ieder op zich moet nemen om de prijzen hoog te houden – en hoe deze last te verifiëren.

OPEC+ heeft vorige maand zijn bijeenkomst met enkele dagen uitgesteld vanwege meningsverschillen over de productieniveaus bij sommige leden. De Saoedische minister van Energie zei dat de OPEC+ ook meer garanties van Moskou wilde dat het zijn belofte om de brandstofexport te verminderen zou nakomen.

De betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Rusland in de OPEC+ zijn soms ongemakkelijk geweest en een akkoord over bezuinigingen strandde bijna in maart 2020, toen de markten al geschokt waren door het uitbreken van de COVID-pandemie.

Maar de twee landen slaagden erin hun betrekkingen binnen enkele weken te herstellen en de OPEC+ kwam overeen om recordverlagingen van bijna 10% van de mondiale vraag naar olie door te voeren, om de oliemarkten te steunen.

OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober heeft Poetin het conflict afgeschilderd als een mislukking van het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten en heeft hij de banden met Arabische bondgenoten en Iran, evenals met Hamas, bevorderd.

Toen Rusland in 2015 tussenbeide kwam in de Syrische burgeroorlog, hielp het de balans doen doorslaan in het voordeel van de Syrische president Bashar Al-Assad, waardoor het voortbestaan ​​van de Syrische leider werd verzekerd, ondanks de westerse eisen dat hij omvergeworpen zou worden.

“Het Kremlin probeert zijn gedragslijn uit te bouwen, rekening houdend met de meningen van de belangrijkste regionale spelers – Saoedi-Arabië, de VAE en Iran, die niet alleen waarnemers zijn, maar in zekere zin ook deelnemers aan de situatie”, zei Andrej Kortunov. van de Russische denktank Internationale Zaken van de Raad tegen de krant Vedomosti.

Bewerking door Guy Faulconbridge, Andrew Osborn en Bernadette Baum

