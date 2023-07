Allein der Name erregt Aufmerksamkeit, nun sorgt (Oliver) Goethe auch sportlich für Schlagzeilen: Der 18-Jährige feiert seinen ersten Sieg beim Formel-3-Rennen in Silverstone. Nach eigenen Angaben ist er tatsächlich mit dem großen Dichter verwandt.

Der „Dichter und Fahrer“ des deutschen Motorsports hat seinen ersten Sieg in der Formel 3 eingefahren. Oliver Goethe, der nach eigenen Angaben eng mit Deutschlands Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe verwandt ist, gewann das Hauptrennen der Nachwuchsserie in Silverstone vor ihm sein Trident-Teamkollege Leonardo Fornaroli (Italien). Sophia Flörsch (München) platzierte sich mit ihrem PHM auf dem 24. Platz.

Der 18-jährige Oliver Goethe, Sohn eines deutschen Vaters und einer dänischen Mutter, ist in London aufgewachsen und wohnt derzeit in Monaco, fährt mit einem deutschen Führerschein. Er wolle, wie er der „Bild am Sonntag“ vor einiger Zeit sagte, ein Land repräsentieren, „aus dem ich wirklich komme und in dem ich Familie habe“. Die deutsche Sprache ist dem jungen Goethe noch nicht zur zweiten Natur geworden, da er den größten Teil seines Lebens in London verbracht hat. Aber: „Ich lerne Deutsch, besuche Kurse und übe viel mit meinem Vater. Ziel ist es, in Zukunft Gespräche mit Fans und hoffentlich auch Interviews auf Deutsch zu führen.“

Im Sprintrennen am Samstag belegten Goethe und Flörsch ohne Punkte die Plätze 17 und 19. Der Sieg ging an den Argentinier Franco Colapinto. Ein kleines Motorsport-Drama erlebte Flörsch am vergangenen Sonntag in Spielberg. Zunächst fuhr sie als erste Frau in der Formel 3 in die Punkteränge – doch am Abend wurde sie wegen Verstoßes gegen das technische Reglement disqualifiziert.

In zwei Wochen (21. bis 23. Juli) erreicht die Formel 3 in Budapest ihren achten Stopp in dieser Saison. Das diesjährige Finale findet vom 1. bis 3. September in Monza statt.