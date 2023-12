Podcast 11KM: Kobalt – ein giftiges Geschäft für BMW?

BMW will mit einer Kobaltmine in Marokko Vorreiter für nachhaltige E-Mobilität werden. NDR, WDR und SZ konnten jedoch zeigen, dass es sich bei dem angeblichen Vorzeigeprojekt um einen giftigen Deal handelt. In 11KM berichtet ein investigativer Reporter über die Recherche.(mehr)

