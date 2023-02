Poco X5 Test – GSMArena.com-Tests

Einführung

Das Poco X5 5G ist da – ein weiteres spezifisches Angebot in einer bereits weitläufigen Reihe spezifischer Angebote. Zwischen Anzeigetypen, Kamerahardware und Chipsatzfähigkeiten gibt es für jeden ein preisgünstiges Poco – jetzt noch mehr.

Insbesondere der X5 besteht auf Konnektivität der nächsten Generation – wie in seinem offiziellen Namen und auf seiner Verpackung angegeben. In diesem Sinne ist es eine Stufe über dem M5 und den M5s, die auf LTE begrenzt sind. Aber der Snapdragon 695 tauscht ultimative Leistung und 4K-Aufzeichnung gegen dieses 5G ein – der M5s hat 4K. Das X5 Pro hingegen bekommt den Snapdragon 778 für eine spürbare Leistungssteigerung (natürlich gegen Aufpreis).

Das 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 120-Hz-Fähigkeit ist eines der wichtigsten Verkaufsargumente – den Spezifikationen nach entspricht es in allen Aspekten dem des Pro, außer maximaler Helligkeit, während es den Bildschirmen der M-Serie auf die eine oder andere Weise überlegen ist .

Das Kamerasystem befindet sich in einer ähnlichen Mittelgrundposition. Das Poco X5 erhält eine normale Kamera und eine Ultrawide (also besser als die UW-lose M5), aber diese Hauptkamera ist nicht ganz so hochwertig wie die der M5s oder der X5 Pro.

Xiaomi Poco X5 Specs im Überblick:

Körper: 165,9 x 76,2 x 8,0 mm, 188 g; Glasfront (Gorilla Glass 3), Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite; IP53, staub- und spritzwassergeschützt.

165,9 x 76,2 x 8,0 mm, 188 g; Glasfront (Gorilla Glass 3), Kunststoffrahmen, Kunststoffrückseite; IP53, staub- und spritzwassergeschützt. Anzeige: 6,67″ AMOLED, 120 Hz, 1200 Nits (Peak), Auflösung 1080 x 2400 Pixel, Seitenverhältnis 20:9, 395 ppi.

6,67″ AMOLED, 120 Hz, 1200 Nits (Peak), Auflösung 1080 x 2400 Pixel, Seitenverhältnis 20:9, 395 ppi. Chipsatz: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm): Octa-Core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver); Adreno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm): Octa-Core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver); Adreno 619. Speicher: 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM; UFS 2.2; microSDXC (verwendet gemeinsam genutzten SIM-Steckplatz).

128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM; UFS 2.2; microSDXC (verwendet gemeinsam genutzten SIM-Steckplatz). Betriebssystem/Software: Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Rückfahrkamera: Breit (Haupt) : 48 MP, f/1.8, PDAF; Ultraweitwinkel : 8MP, f/2.2; Makro : 2 MP, Blende 2,4.

: 48 MP, f/1.8, PDAF; : 8MP, f/2.2; : 2 MP, Blende 2,4. Vordere Kamera: 13 MP, f/2.5, (breit).

13 MP, f/2.5, (breit). Videoaufnahme: Rückfahrkamera : 1080p@30fps; Vordere Kamera : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps; : 1080p@30fps. Batterie: 5000 mAh; 33W verkabelt.

5000 mAh; 33W verkabelt. Verschiedenes: Fingerabdruckleser (seitlich montiert); Infrarotanschluss; 3,5-mm-Buchse; NFC.

Eine weitere „mittlere Option“ finden Sie, wenn Sie das Kartenfach herausziehen – das X5 hat einen gemeinsamen Ausschnitt für die microSD und die zweite SIM-Karte, während das M5 und M5s dedizierte Speichersteckplätze haben und das X5 Pro keine hat. Ein mäßig unangenehmer Makel im Datenblatt ist der einzelne Lautsprecher – eine Seltenheit bei Xiaomi-Telefonen in letzter Zeit und einer der wenigen Bereiche, in denen das X5 dem M5 am nächsten kommt.

In gewisser Weise macht all diese Differenzierung Sinn – der X5 ist eine Art neues Modell, da es letztes Jahr keinen Vanilla X4 gab, also muss er sich eine Nische schaffen. Es gibt auch eine Handvoll Redmi Note 12s, die dieses oder jenes bisschen anders sind, und das Global Vanilla 12 ist diesem Poco hier wohl am nächsten (anderer Chipsatz, möglicherweise helleres Display). Ob eine solche granulare Segmentierung tatsächlich notwendig ist, können wir nicht beantworten, aber wir werden zumindest versuchen festzustellen, wie gut das Poco X5 selbst ist.

Poco X5 auspacken

Das X5 kommt in der üblichen Poco-Kartonverpackung an – ein schwarzer Deckel mit gelber Schrift bedeckt einen gelben Karton.

Auch im Inneren ist der Inhalt nicht ungewöhnlich. Sie erhalten ein komplettes Zubehörset für den Einstieg – ein 33-W-Ladegerät und ein USB-A-zu-C-Kabel sowie eine einfache durchsichtige Hülle zum Schutz.