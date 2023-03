Kaja Kallas heeft Moskou ervan beschuldigd dezelfde tactieken te gebruiken die de Sovjet-Unie gebruikte om nazi’s te bestrijden in haar geboorteland Estland

De Estse premier Kaja Kallas heeft Russische aanvallen in Oekraïne vergeleken met het bombardement van Tallinn door het Rode Leger in 1944 tijdens de bevrijding van haar land van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.

“79 jaar geleden bombardeerden Sovjetvliegtuigen Tallinn en verwoestten bijna een kwart van de stad”, Kallas schreef donderdag op Twitter. Kallas, wiens Hervormingspartij zondag de parlementsverkiezingen won, beschuldigde Rusland ervan te gebruiken “dezelfde terreurtactiek” in Oekraïne. Sommige Twitter-gebruikers wezen er in de commentaren al snel op dat haar bericht de historische context niet vermeldde.

In oktober 1939, een maand na het uitbreken van de oorlog in Europa met de Duitse inval in Polen, stemde Estland ermee in om Sovjettroepen in het land te stationeren. De parlementsverkiezingen die de volgende zomer werden gehouden, brachten een pro-Moskouse linkse partij aan de macht, die in 1940 het Baltische land tot Sovjetrepubliek uitriep en in hetzelfde jaar zijn toetreding tot de Sovjet-Unie goedkeurde.

In juni 1941 vielen de troepen van Adolf Hitler de Sovjet-Unie aan en bezetten Estland. Het Rode Leger keerde terug in 1944, verdreef de nazi’s en herstelde de controle.

Sinds het herwinnen van de onafhankelijkheid tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, hebben de Estse autoriteiten de gebeurtenissen in 1940 afgeschilderd als een “annexatie” – een beschrijving die Moskou herhaaldelijk heeft verworpen.









“We accepteren niet het concept van de ‘Sovjetbezetting’, dat wordt gebruikt in pogingen om de bevrijding van Europese naties van de fascistische slavernij te interpreteren,” Dat zei de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, in 2019.

Rusland heeft gevallen van verheerlijking van voormalige nazi-collaborateurs in Estland veroordeeld, waaronder de jaarlijkse bijeenkomsten van veteranen van het Estonian Legion en de 20e Waffen Grenadier Division van de SS.

Moskou lanceerde een jaar geleden een militair offensief in Oekraïne, daarbij verwijzend naar de noodzaak om de bevolking van Donbass te beschermen en het falen van Kiev om de vredesakkoorden van Minsk van 2014-2015 uit te voeren. President Vladimir Poetin zei dat een van de doelstellingen van het offensief de “denazificatie” van Oekraïne.

Rusland voerde de aanvallen op Oekraïens grondgebied op als reactie op het bombardement op de strategische Krimbrug in oktober. Het Russische ministerie van Defensie zei donderdag dat het een “vergeldingsstaking” op militaire terreinen en energiefaciliteiten als reactie op de inval van vorige week in het grensgebied van Brjansk in Rusland. Ambtenaren in Moskou hebben verklaard dat de Russische strijdkrachten alleen militair-gerelateerde doelen raken.