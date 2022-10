Plymouth 3 – 0 Accrington

Tabellenführer Plymouth erzielte nach dem 3:0-Sieg gegen Accrington im Home Park in einem Spiel, in dem beide Mannschaften mit 10 Mann endeten, vier Liga-Eins-Siege.

Niall Ennis hatte Argyle in der 24. Minute in Führung gebracht, der Stürmer tauschte Pässe mit dem heimischen Skipper Joe Edwards aus, bevor er in die Box raste, um hineinzurutschen und zu punkten.

Stanley schien in der 30. Minute zum Ausgleich bereit zu sein, als Ethan Hamilton auf der linken Seite des Strafraums Platz fand, aber sein abgewinkelter Schuss von Keeper Michael Cooper um den Pfosten gedreht wurde.

Plymouth-Verteidiger Dan Scarr und Stanley-Skipper Seamus Conneely wurden beide von Schiedsrichter Neil Hair auf die Rote Karte gesetzt, als sie in der 38. Minute einen 50:50-Ball knapp außerhalb des Mittelkreises erzielten.

Argyle ging mit 2:0 in Führung, als Stürmer Sam Cosgrove nach 63 Minuten von Nigel Lonwijk durch die Beine von Torhüter Lukas Jensen nach Hause schoss.

Edwards sah, wie sein Schuss in der 79. Minute von der Latte zurückkam, bevor der schottische Stürmer Ryan Hardie von der Bank kam, um die Punkte zu besiegeln.

Hardie schnappte sich einen Ball über die Spitze von Spielmacher Adam Randell, um in der Nachspielzeit nach Hause zu hämmern.