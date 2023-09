Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Unterstützung für drei Displays

Sowohl DisplayPort als auch HDMI werden unterstützt

Sechs USB-A-Anschlüsse

60 W Laptop-Leistung

Drei Displays über nur ein 5-Gbit/s-Kabel sind wahnsinnig gut Nachteile Die hervorragende, stabile Bildqualität lässt bei Videos leicht nach

Keine USB-C-Anschlüsse

Keine Schnellladeanschlüsse Unser Urteil Das UD-6950PDZ USB-C Triple Display Dock von Plugable ist ein Nischen-DisplayLink-Dock, das für seine Leistungsfähigkeit bewundernswert ist, aber deutliche Einschränkungen aufweist.

Preis bei Überprüfung

199,95 $

Heute zum besten Preis: Plugable USB-C Triple 4K HDMI und DisplayPort Display Horizontal Dockingstation (UD-6950PDZ)

Drei Displays? Drei? Wenn Sie zu den Menschen gehören, die bei Displays einen maximalistischen Ansatz verfolgen, dann ist die Plugable USB-C Triple 4K HDMI und DisplayPort Display Dockingstation (UD-6950PDZ) genau das Richtige für Sie. Dieses DisplayLink USB-C-Dock bietet Ihnen die Leistung von Thunderbolt, aber ohne die Kosten – und einige Funktionen.

Sie könnten den Plugable UD-6950PDZ als den größeren Cousin des Plugable UD-6950PDH betrachten, einer Dockingstation mit zwei Displays. Weder das UD-6950PDZ noch das UD-6950PDH sind „echte“ Thunderbolt-Docks. Stattdessen verwenden beide das DisplayLink-Protokoll, das den Thunderbolt-Funktionen ähnelt, aber die DisplayLink-Treiber und das DisplayLink-Protokoll als Mittel zur Datenkomprimierung verwendet. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der UD-6950PDH zwei Displays über diesen Bus leitet, während der UD-6950PDZ, den wir hier testen, stattdessen drei Displays verbindet.

Ein Verkaufsargument vieler, wenn auch nicht aller Plugable-Docks ist die Integration von mehr Display-Ports, als Sie sich jemals wünschen könnten. Bei den meisten Docks müssen Sie zwischen DisplayPort und HDMI wählen oder sogar eine direkte Thunderbolt-Verbindung verwenden. Plugable bietet beides: Auf der Rückseite des UD-6950PDZ befinden sich Dockingstationen drei Sätze von DisplayPort 1.2- und HDMI 1.4/2.0-Anschlüssen, sodass Sie alle verfügbaren Displays und Kabel verwenden können. Das ist viel mehr Flexibilität als alles andere auf dem Markt. Außerdem gibt es vier weitere 5-Gbit/s-USB-A-Anschlüsse.

Das Plugable UD-6950PDZ bietet nur zwei 5-Gbit/s-USB-A-Anschlüsse an der Vorderseite des Docks sowie eine 3,5-mm-Mikrofon-/Kopfhörerbuchse. An der Seite ist ein Kensington-Schloss-Slot angebracht.

Das Dock besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Entlüftung an der Unterseite. Unter Last wurde es warm, jedoch nicht auf besorgniserregende Werte.

Weiterführende Literatur: Sehen Sie sich unsere Zusammenfassung der besten Thunderbolt-Docks an, darunter auch USB-C-DisplayLink-Docks, um mehr über Konkurrenzprodukte zu erfahren.

An der Vorderseite des UD-6950PDZ von Plugable befinden sich ein Paar USB-A-Anschlüsse und eine Kopfhörer-/Mikrofonbuchse. Mark Hachman / IDG

Einige Worte zu DisplayLink

DisplayLink-Docks sind keine „billige“ Version von Thunderbolt. Stattdessen haben sie sich als stabile und kostengünstige Alternative zu einem Thunderbolt-Dock erwiesen, sodass wir sie in dieselbe Kategorie einordnen. Ihnen fehlt die rohe Leistung eines 40-Gbit/s-Thunderbolt-Docks, sie werden stattdessen über einen 10-Gbit/s-Bus betrieben. Andererseits verbraucht die Ansteuerung von Displays tendenziell den Großteil dieser Bandbreite – genau das, was DisplayLink ausgleichen soll.

Es ist sogar noch seltsamer: Plugable sagt, dass das 3 Fuß lange Kabel zwischen seinem Dock und Ihrem PC nur 5 Gbit/s läuft und irgendwie Daten im Wert von drei 4K-Displays darüber hinaus quetscht. Schwarze Magie! Das mitgelieferte Kabel war jedoch steifer, als ich es gerne hätte, und passte kaum zum USB-C-Anschluss meines Laptops. Es fühlte sich fast so an, als würde ich es mit Gewalt in den Schlitz stecken.

Dieses Dock wird mit dem Synaptics DL-6950-Chip betrieben, der die sogenannte DL-Komprimierung 3.0 enthält, die sich besser an die Anforderungen dessen anpasst, was Sie auf dem Bildschirm sehen. Der UD-6950PDZ nutzt den DL-6950-Chip, um zwei Sätze entweder einer HDMI 2.0- oder einer DisplayPort 1.2-Verbindung zu bilden, und nutzt außerdem die Fähigkeit Ihres Laptops, HDMI oder DisplayPort direkt über einen dritten Kanal anzusteuern. Es ist verwirrend! Im Wesentlichen übernimmt das Dock zwei Drittel der Arbeit, um drei Displays zu ermöglichen, während Ihr Laptop das andere Drittel beisteuert. Wie bei den meisten Docks dieser Art wird Ihr Erlebnis von einem modernen Laptop profitieren.

Dass der Plugable UD-6950PDZ eine relativ kleine Nische bedient, sollte nicht unterschätzen, was er kann: Drei 4K-Displays auf Ihrem Desktop zu drängen, ist immer noch beeindruckend.

Der Plugable UD-6950PDZ ist auch von Ihrem PC abhängig. Wenn der USB-C-Anschluss Ihres PCs DisplayPort 1.4 ausgeben kann, unterstützt das Dock eine 4K-Anzeige bei 60 Hz. Wenn nur DisplayPort 1.2 unterstützt wird, ist 4K30 die maximale Auflösung, die unterstützt wird. Leider kann dies eines der frustrierenden Dinge bei einem DisplayLink- oder Thunderbolt-Dock sein, da es auf Funktionen angewiesen ist, die Ihr Laptop-Hersteller oft nicht unbedingt hervorhebt.

Die Rückseite des Plugable UD-6950PDZ ist voll von Anschlüssen: der Stromeingang, der Downstream-USB-C-Anschluss, drei Sätze DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse sowie vier USB-A-Anschlüsse. Obwohl aus der Dokumentation von Plugable hervorgeht, dass es sich bei einem HDMI-Anschluss um 1.4 und bei einem um HDMI 2.0 handelt, schienen sie die gleiche Ausgabe zu erzeugen. Mark Hachman / IDG

Wie gut funktioniert der Plugable UD-6950PDZ?

Auf unseren Test-Laptops unterstützte das Plugable UD-6950PDZ drei Displays: ein 1440p-Breitbild mit 100 Hz und zwei 4K-Displays mit 60 Hz. (Die Display-Ausgänge des Docks sind eigentlich nicht an eine bestimmte Auflösung gebunden; die verfügbare Bandbreite eignet sich lediglich am besten für mehrere Displays bei bestimmten festen Auflösungen.) Ich habe mehrere Konfigurationen und Kabel ausprobiert, und es scheint keine Rolle zu spielen, ob ich Ich habe ein DisplayPort- oder ein HDMI-Kabel verwendet und dort, wo ich es angeschlossen habe, war die Ausgabe dieselbe.

Wenn Sie in E-Mails, Excel oder einer Webseite mit unbeweglichen, festen Inhalten arbeiten, sollte dieses Dock für Sie völlig in Ordnung sein.

Übertreiben Sie es jedoch nicht zu sehr. Einer der von uns durchgeführten Tests spielt ein 4K-YouTube-Video ab, nur um zu sehen, was der YouTube-Algorithmus liefert. Das Dock spielte auch Netflix-Videos auf allen drei Bildschirmen ab, was bewies, dass DRM keine Störungen verursachte.

Die tatsächliche YouTube-Auflösung (gemessen anhand der „Ansichtsfenster“-Beschreibung von YouTube) war geringer als wir erwartet hatten und schwankte je nach Setup zwischen etwas unter 1080p-Auflösung und 1440p. Es sind kaum Frames verloren gegangen. Allerdings gab es bei der Bildwiedergabe ein leichtes, merkliches Abhacken, das sich als störend erweisen konnte.

Ähnliches haben wir bei unseren Speichertests gesehen. Beim Speicher-Benchmark von PCMark verzeichneten wir etwa 10 MB/s weniger Bandbreite (120,79 MB/s) als andere von uns getestete Docks, was nicht schlecht ist. Aber als wir den Speicher-Benchmark beim Streamen unseres Testvideos testeten, fielen bei dem Video 234 von 10.000 Frames aus, was viel mehr ist, als wir uns erhofft hatten. Das fällt auf jeden Fall auf.

Es gibt noch einen weiteren Haken: Es gibt überhaupt keine USB-C-Anschlüsse, was bedeutet, dass dieses Dock keine gute Lösung ist, um ein Smartphone über die gängigsten USB-C-Ladegeräte aufzuladen. Machen Sie sich auch keine Sorgen über den Kauf eines Adapters: Die USB-A-Anschlüsse liefern nach unseren Messungen nur 2,4 W, genug, um ein Smartphone nur langsam über mehrere Stunden aufzuladen.

Das Plugable UD-6950PDZ liefert auch etwas weniger Strom als andere Docks, eine Nennleistung von 60 W ergibt bei unseren Tests 56,7 W. Für einen Produktivitäts-Laptop ist das völlig in Ordnung, aber wenn Ihr Laptop über eine separate GPU verfügt, die aktiv ist, oder wenn Sie ihn im Hochleistungsmodus laufen lassen, liefert der Anschluss möglicherweise nicht genug Strom, um ihn aufzuladen, während er an der Dockingstation angeschlossen ist. (In diesem Fall verbraucht der Laptop Strom, wenn auch langsamer, als wenn er nur im Akkubetrieb betrieben würde.)

Preis und Urteil

Der Plugable UD-6950PDZ kostet 199,95 US-Dollar und ist in den USA bei Amazon, Walmart und Newegg erhältlich. Genau dieses Modell ist in Großbritannien nicht erhältlich. Das nächstgelegene Modell, das wir finden konnten, ist dieses Modell, das 100-W-Ladung bietet, allerdings für den hohen Preis von 299 £.

Unser Fazit? Dies ist ein Nischendock für diejenigen, die drei Displays benötigen. Ansonsten würden wir zur Dual-Display-Version tendieren, dem Plugable UD-6950H. Wir vermissen auch die fehlende Möglichkeit, das Smartphone aufzuladen, obwohl das kein Problem darstellt. Die Leistung des Plugable UD-6950PDZ ist beeindruckend, auch wenn es seine Grenzen hat.

Dieser Artikel wurde syndiziert und lokalisiert. Sie können die Originalrezension auf PCWorld lesen.