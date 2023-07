Viele Ankündigungen, wenige echte Investitionsentscheidungen. (Foto: dpa)

Wasserstoff

Düsseldorf Ein Jahr lang kannten die Wasserstoffaktien nur einen Weg: nach oben. Nicht länger. In den letzten sechs Monaten hat sich das Wachstum der Lieblinge deutlich verlangsamt. Reine Wasserstoffunternehmen sind in einer schwierigen Lage: Die Nachfrage ist riesig, aber die tatsächlichen Investitionen halten sich bisher in Grenzen. Die Akteure warten ab und Projekte kommen kaum über den Pilotstatus hinaus.

Dadurch ist der Hype an den Börsen deutlich zurückgegangen. Aktien von Unternehmen wie der norwegischen Nel Asa haben in einem Jahr mehr als 23 Prozent verloren. Der britische Konkurrent ITM Power liegt sogar bei über 60 Prozent. Das gilt auch für US-Unternehmen wie Plug Power: Trotz des milliardenschweren Förderprogramms aus Washington ist der Preis des Brennstoffzellenspezialisten in den vergangenen zwölf Monaten um fast 50 Prozent gefallen.

