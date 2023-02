„Plötzlich gestorben“ postet verdrehte Tragödien, um Impflügen zu verbreiten

Die Ergebnisse der Autopsie der 6-jährigen Anastasia Weaver können Wochen dauern. Aber Online-Anti-Impfstoff-Aktivisten brauchten nur Stunden nach ihrer Beerdigung in dieser Woche, um dem COVID-19-Impfstoff grundlos die Schuld zu geben.

Ein produktiver Twitter-Account veröffentlichte Anastasias Namen und lächelndes Tanzporträt in einem Tweet mit einem Spritzen-Emoji. Ein Facebook-Nutzer schickte ihrer Mutter, Jessica Day-Weaver, eine Nachricht, sie eine „Mörderin“ zu nennen, weil sie ihr Kind impfen ließ.

In Wirklichkeit hatte die Kindergärtnerin aus Ohio seit ihrer Frühgeburt lebenslange gesundheitliche Probleme, darunter Epilepsie, Asthma und häufige Krankenhausaufenthalte mit Atemwegsviren. „Die Ärzte haben uns keine anderen Informationen gegeben, als es wegen all ihrer chronischen Erkrankungen war. … Es gab nie einen Gedanken, dass es vom Impfstoff kommen könnte“, sagte Day-Weaver über den Tod ihrer Tochter.

Aber diese Fakten spielten online keine Rolle, wo Anastasia schnell zu einer wachsenden Liste von Hunderten von Kindern, Jugendlichen, Sportlern und Prominenten hinzugefügt wurde, deren unerwartete Todesfälle und Verletzungen fälschlicherweise auf COVID-19-Schüsse zurückgeführt wurden. Unter dem Hashtag #diedsuddenly haben Online-Verschwörungstheoretiker in den letzten Monaten die sozialen Medien mit Nachrichten, Nachrufen und GoFundMe-Seiten überschwemmt, sodass trauernde Familien mit den Lügen ringen müssen.

Da ist der 37-jährige brasilianische Fernsehmoderator, der wegen eines angeborenen Herzfehlers live auf Sendung zusammenbrach. Der 18-jährige ungeimpfte Bullenreiter, der an einer seltenen Krankheit starb. Die 32-jährige Schauspielerin starb an Komplikationen einer bakteriellen Infektion.

Die Verwendung von „plötzlich gestorben“ – oder einer falsch geschriebenen Version davon – ist in den letzten zwei Monaten im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Monaten um mehr als 740 % in Tweets über Impfstoffe gestiegen, stellte das Medienaufklärungsunternehmen Zignal Labs in einer für The durchgeführten Analyse fest Assoziierte Presse. Die Explosion des Begriffs begann Ende November mit dem Debüt einer gleichnamigen Online-„Dokumentation“, die einer neuen und schädlichen Kurzform, wie Experten sagen, Macht verlieh.

„Es ist eine Art In-Group-Sprache, eine Art Augenzwinkern, Anstupsen“, sagte Renee DiResta, Technical Research Manager am Stanford Internet Observatory. „Sie nehmen etwas, das eine relativ routinemäßige Art ist, etwas zu beschreiben – Menschen sterben tatsächlich unerwartet – und fassen dann alle diese Vorfälle an einem Ort zusammen, indem sie ihm einen Hashtag zuweisen.“

Die Kampagne schade nicht nur dem Internet, sagte die Epidemiologin Dr. Katelyn Jetelina.

„Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass dies letztendlich zu Maßnahmen in der realen Welt führt, z. B. nicht zu impfen“, sagte Jetelina, die COVID-Daten für ihren Blog „Your Local Epidemiologist“ verfolgt und aufschlüsselt.

Strenge Studien und Praxisbeweise aus Hunderten Millionen verabreichter Impfungen beweisen, dass COVID-19-Impfstoffe sicher und wirksam sind. Durch Impfung verursachte Todesfälle sind äußerst selten, und die Risiken, die mit einer Nichtimpfung verbunden sind, sind weitaus höher als die Risiken einer Impfung. Aber das hat Verschwörungstheoretiker nicht davon abgehalten, eine Vielzahl unwahrer Anschuldigungen gegen die Impfstoffe zu erheben.

Der Film „Died Suddenly“ zeigt eine Montage von Schlagzeilen, die bei Google gefunden wurden, um fälschlicherweise zu suggerieren, dass plötzliche Todesfälle „bis jetzt noch nie so passiert“ seien. Der Film hat mehr als 20 Millionen Aufrufe auf einer alternativen Video-Sharing-Website angehäuft, und sein begleitender Twitter-Account veröffentlicht täglich mehr Todesfälle und Verletzungen.

Eine AP-Überprüfung von mehr als 100 Tweets des Kontos im Dezember und Januar ergab, dass Behauptungen, dass die Fälle im Zusammenhang mit Impfstoffen standen, weitgehend unbegründet waren und in einigen Fällen durch öffentliche Informationen widerlegt wurden. Einige der vorgestellten Personen starben an genetischen Störungen, Überdosierungen von Medikamenten, Grippekomplikationen oder Selbstmord. Einer starb bei einem Surfunfall.

Die Filmemacher antworteten nicht auf spezifische Fragen des AP, sondern gaben stattdessen eine Erklärung ab, die sich auf einen „Anstieg plötzlicher Todesfälle“ und eine „BEWÄHRTE Rate übermäßiger Todesfälle“ bezog, ohne Daten bereitzustellen.

Die Gesamtzahl der Todesfälle in den USA war seit Beginn der COVID-19-Pandemie höher als erwartet, teilweise aufgrund des Virus, Überdosierungen und anderer Ursachen. COVID-19-Impfstoffe verhinderten allein im ersten Jahr ihrer Verwendung fast 2 Millionen Todesfälle in den USA.

Einige Todesfälle, die im Film ausgebeutet werden, liegen vor der Pandemie. Die kalifornische Schriftstellerin Dolores Cruz veröffentlichte 2022 einen Aufsatz über die Trauer um ihren Sohn, der 2017 bei einem Autounfall ums Leben kam. „Died Suddenly“ verwendete einen Screenshot der Überschrift im Film und stellte seinen Tod im Zusammenhang mit einem Impfstoff dar.

„Ohne meine Erlaubnis hat jemand seine Geschichte genommen, um eine Seite zu zeigen, und ich weiß das nicht zu schätzen“, sagte Cruz in einem Interview. „Sein Vermächtnis und Andenken werden getrübt.“

Andere im Film gezeigte Personen überlebten – waren aber gezwungen, Clips ihrer medizinischen Notfälle anzusehen, die auf der ganzen Welt falsch dargestellt wurden. Für den brasilianischen Fernsehmoderator Rafael Silva, der während einer Sendung aufgrund einer angeborenen Herzanomalie zusammenbrach, löste die Online-Desinformation eine Welle der Belästigung aus, noch bevor der Film „Died Suddenly“ das Filmmaterial verwendete.

„Ich habe Nachrichten erhalten, in denen stand, dass ich hätte sterben sollen, um anderen Menschen, die immer noch daran dachten, den Impfstoff zu bekommen, als Beispiel zu dienen“, sagte Silva.

Viele der Online-Beiträge führen keine Beweise an, außer dass die verstorbene Person irgendwann in der Vergangenheit geimpft worden war, wobei eine gängige Desinformationsstrategie verwendet wurde, die als Post-hoc-Irrtum bekannt ist, so Jetelina.

„Die Leute gehen davon aus, dass eine Sache eine andere verursacht hat, nur weil die erste Sache der anderen vorausging“, sagte sie.

Einige Behauptungen über diejenigen, die an Herzproblemen gelitten haben, stellen auch einen Kern der Wahrheit dar – dass COVID-19-Impfstoffe seltene Herzentzündungsprobleme, Myokarditis oder Perikarditis verursachen können, insbesondere bei jungen Männern. Medizinische Experten sagen, dass diese Fälle in der Regel mild sind und die Vorteile der Impfung die Risiken bei weitem überwiegen.

Die Erzählung hat auch hochkarätige Momente wie den Zusammenbruch von Buffalo Bills Sicherheit Damar Hamlin genutzt, als er letzten Monat während eines Spiels nach einem heftigen Schlag auf seine Brust einen Herzstillstand erlitt. Aber plötzlicher Herzstillstand ist in den USA seit langem eine häufige Todesursache – und medizinische Experten sind sich einig, dass der Impfstoff Hamlins Verletzung nicht verursacht hat.

Für einige Familien stellen die Fehlinformationen einen Nebenschauplatz ihres eigentlichen Fokus dar: zu verstehen, warum ihre Lieben gestorben sind, und ähnliche Tragödien zu verhindern.

Clint Ericksons Sohn Tyler starb im September kurz vor seinem 18. Geburtstag beim Golfspielen in der Nähe ihres Hauses in Florida. Die Familie weiß, dass sein Herz stehen geblieben ist, weiß aber immer noch nicht genau warum. Tyler wurde nicht geimpft, aber seine Geschichte tauchte trotzdem im Film „Died Suddenly“ auf.

„Es stört mich, dass er so benutzt wird“, sagte Erickson. Aber „das größte persönliche Problem, das ich habe, ist der Versuch, eine Antwort oder einen Abschluss für die Ursache zu finden.“

Day-Weaver sagte, es sei ärgerlich zu sehen, wie Menschen den Tod ihrer Tochter ausnutzten, obwohl sie nichts über sie wussten. Sie wussten nicht, dass sie Menschen so sehr liebte, dass sie Fremde bei Walmart umarmte, oder dass sie gerade gelernt hatte, wie man schnappt.

Trotzdem sagte Day-Weaver: „Ich wünsche niemandem den Verlust eines Kindes. Sogar sie.“

Natália Scarabotto in Río de Janeiro hat zu diesem Bericht beigetragen.

Ali Swenson und Angelo Fichera, The Associated Press