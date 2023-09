Am Donnerstagabend verloren Spectrum-Abonnenten in den Vereinigten Staaten ESPN, FX, Freeform und alle anderen Programme von Disney. Es stellte sich heraus, dass Disney-eigene Sender wegen eines Beförderungsstreits mit Charter Communications, dem Unternehmen hinter der Marke Spectrum, in Verlegenheit geraten sind.

Normalerweise haben Disney und Charter eine Vereinbarung darüber getroffen, wie viel Charter Disney als Gegenleistung für das Recht zur Ausstrahlung seiner zahlreichen Kanäle zahlen wird. Doch als die beiden Unternehmen den Preis für Disneys Programme neu verhandelten, gelang es ihnen nicht, eine Einigung zu erzielen. Dieser Zusammenbruch führte dazu, dass Disney am Donnerstagabend seine Kanäle aus dem Spectrum-Dienst des Kabelanbieters zog.

Darunter war auch ESPN, einer der größten Sportsender, so dass die Zuschauer aufgrund des Streits die US Open und den Auftakt des College-Footballs verpassten.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was Sie tun können, wenn Sie als Spectrum-Abonnent davon betroffen sind, dass die Disney-Kanäle ausfallen.

Welche Möglichkeiten habe ich?

Wenn Sie ein Spectrum-Abonnent sind, dem einige Ihrer Lieblingsinhalte fehlen, nachdem diese Kanäle verschwunden sind – und Sie es kaum erwarten können, bis der Streit beigelegt wird –, haben Sie einige Möglichkeiten. Fast alle Ihre Lieblingssendungen, Nachrichten und Sportarten stehen auch zum Streamen zur Verfügung.

Disney Plus wird den Zuschauern all ihre beliebten Disney-Programme bieten können. Sie werden in der Lage sein, Kinderinhalte zu sehen, die normalerweise auf dem Disney Channel oder Disney Junior zu finden sind, sowie eher auf Erwachsene ausgerichtete Programme, die auf Freeform und FX laufen. Diese Sendungen werden jedoch nicht live ausgestrahlt, sodass Sie möglicherweise die Live-Premieren Ihrer Lieblingssendungen verpassen. Disney Plus-Abonnements beginnen bei 8 $ pro Monat und können jederzeit gekündigt werden.

Wenn Sie Nachrichtensendungen verpassen, können Sie sich an das Over-the-Air-Fernsehen wenden, um lokale Nachrichten zu erhalten. Sie müssen eine Antenne kaufen, falls Sie keine haben, und diese an Ihren Fernseher anschließen. Dann können Sie auf Kanäle wie ABC zugreifen. Sie werden nicht so viele Kanäle haben, wie Sie es normalerweise mit Kabelfernsehen tun würden, aber wenn Sie nur Ihre bevorzugte lokale Nachrichtensendung sehen möchten, könnte dies eine ziemlich solide Lösung sein.

Wenn Sie ein Sportfan sind, der den Verlust von ESPN spürt, sind Sie ebenfalls abgesichert. Es gibt zahlreiche Sport-Streaming-Plattformen, die Sie über alle Ihre Lieblingsmannschaften und -spieler auf dem Laufenden halten.

Der Nachteil ist, dass all diese Optionen zusätzlich zum Kabeldienst, für den Sie bereits bezahlen, Geld kosten. Unternehmen sind im Allgemeinen in der Lage, diese Beförderungsstreitigkeiten beizulegen, obwohl Verhandlungsschwierigkeiten in der Vergangenheit zu wochenlangen Kanalausfällen geführt haben.

Wann kommen meine Kanäle zurück?

Obwohl es schwer zu sagen ist, wann genau die beiden Unternehmen eine Einigung erzielen werden, kann man davon ausgehen, dass sie aktiv an einer Lösung arbeiten.

Charter hat eine Website namens disneyespnfairdeal.com über die Beförderungsstreitigkeit gestartet. Auf der Website nennt Charter die Preiserhöhung „übertrieben“ und fordert Abonnenten auf, sich an Disney zu wenden, um einen Deal abzuschließen.

Als Antwort auf die Bitte von CNET um einen Kommentar sagte Charter, das „aktuelle Video-Ökosystem sei kaputt. Mit The Walt Disney Company haben wir ein Modell vorgeschlagen, das eine bessere Ausrichtung für die Branche und bessere Auswahlmöglichkeiten für unsere Kunden schafft.“ Trotz der Meinungsverschiedenheit mit Disney stellte Charter fest, dass das Unternehmen weiterhin „auf einen Weg nach vorne hofft“.

Als Reaktion auf die Meinungsverschiedenheit hat Disney auch eine eigene Website namens keepmynetworks.com gestartet. Disney hebt „eine äußerst erfolgreiche Erfolgsbilanz bei Verhandlungen mit Anbietern aller Arten und Größen im ganzen Land“ hervor und sagt, dass es „bestrebt ist, faire, marktbasierte Tarife und Konditionen zu erreichen“.

Als Antwort auf die Bitte von CNET um einen Kommentar sagte Disney: „Entgegen den Behauptungen haben wir Charter die günstigsten Konditionen für Preis, Vertrieb, Verpackung, Werbung und mehr angeboten.“ Disney sagte außerdem: „Wir schätzen unsere Beziehung zu Charter und sind bereit, so schnell wie möglich wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“

Wir drücken die Daumen, dass alles geklärt ist, bevor die NFL-Saison am 7. September mit einem Match zwischen den Detroit Lions und den Kansas City Chiefs beginnt.

Weitere Informationen zum Streaming finden Sie hier zu den besten Live-TV-Streaming-Diensten für 2023 und zur Auswahl zwischen Disney Plus und Netflix.