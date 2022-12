Plesiosaurier: Fossilienjäger in Australien entdecken 100 Millionen Jahre altes Skelett

CNN

Die Entdeckung eines riesigen, 100 Millionen Jahre alten Meeresreptilskeletts in Australien wurde von Forschern als Durchbruch gefeiert, der wichtige Hinweise auf prähistorisches Leben liefern könnte.

Die Überreste des 6 Meter (19 Fuß) großen jugendlichen langhalsigen Plesiosauriers, auch bekannt als Elasmosaurier, wurden im August von einem Trio von Amateur-Fossilienjägern auf einer Rinderfarm im westlichen Outback von Queensland gefunden.

Espen Knutsen, leitender Kurator für Paläontologie am Queensland Museum, verglich die Entdeckung mit der des Rosetta-Steins – des altägyptischen Granitblocks, der 1799 wiederentdeckt wurde und Experten dabei half, Hieroglyphen zu entschlüsseln.

„Wir haben noch nie einen Körper und einen Kopf zusammen gefunden, und dies könnte der Schlüssel für zukünftige Forschungen auf diesem Gebiet sein“, sagte Knutsen am Mittwoch in einer Erklärung, die die Entdeckung bestätigte, und fügte hinzu, dass sie Paläontologen einen besseren Einblick in die Ursprünge, die Evolution und die Ökologie geben könnte der Kreidezeit in der Region.

„Da diese Plesiosaurier zu zwei Dritteln aus Hälsen bestanden, wurde der Kopf nach dem Tod oft vom Körper getrennt, was es sehr schwierig macht, ein Fossil zu finden, das beide zusammen bewahrt“, sagte er.

Die Entdeckung wurde von Amateur-Paläontologen gemacht, die als „Rock Chicks“ bekannt sind – Cassandra Prince, ihre Schwester Cynthia und ihre Fossilienspionagekollegin Sally, die nur ihren Vornamen trägt.

Elasmosaurier, die zwischen 8 und 10 Meter lang wurden, lebten vor etwa 150 Millionen Jahren im Eromanga-Meer, das große Teile des australischen Landesinneren mit 50 Meter tiefem Wasser bedeckte.

Knutsen sagte gegenüber CNN, dass sein verwesender Körper beim Tod eines Elasmosauriers mit Gas anschwellen würde, wodurch er an die Wasseroberfläche aufsteigen würde, und oft würde der Kopf abbrechen, wenn Raubtiere den Kadaver erbeuteten – was Ganzkörperfunde selten macht.

Er fügte hinzu, dass der jüngste Fund, da es sich um ein junges Exemplar handele, Aufschluss darüber geben würde, wie sich die Körperform von Elasmosauriern von der Jugend bis zum Erwachsenenalter verändert hat.

„Wir werden uns die Chemie seiner Zähne ansehen, und das kann uns auch etwas über seine Ökologie in Bezug auf den Lebensraum sagen, ob er sein ganzes Leben lang gewandert ist oder ob er irgendwie im selben Lebensraum geblieben ist, und auch in seine Ernährung“, sagte er.

Alte Meeresreptilien wie Plesiosaurier und Ichthyosaurier werden nicht als Dinosaurier klassifiziert, obwohl sie ungefähr zur gleichen Zeit lebten. Plesiosaurier entwickelten sich aus Vorfahren, die an Land lebten und daher keine Kiemen hatten und gelegentlich zum Luftholen auftauchen mussten. Es bleibt unbekannt, wie lange sie unter Wasser bleiben konnten.

Es ist die neueste große Entdeckung über die Vorgeschichte, die in den letzten Jahren in Australien gemacht wurde.

Im Juni letzten Jahres bestätigten Wissenschaftler, dass die Entdeckung eines versteinerten Skeletts im Jahr 2007 in Queensland der größte Dinosaurier des Landes war. Der Dinosaurier mit dem Spitznamen „Cooper“ war etwa zwei Stockwerke hoch und so lang wie ein Basketballfeld.

Zwei Monate später entdeckten Wissenschaftler, dass es einmal eine fliegende „Drachenart“ gab, die vor 105 Millionen Jahren über Australien schwebte. Der Flugsaurier wurde von Forschern als „furchteinflößende Bestie“ beschrieben, die sich an jungen Dinosauriern ernährte.