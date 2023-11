Pleite hatte sich angedeutet: De laatste Duitse moderetailer meldt faillissement

Sindsdien, het jaar waarna het Duitse modehuis „Aachener“ failliet gaat, is het tijdschrift „TextilWirtschaft“ een interne bron van informatie en informatie. De ondernemers zullen profiteren van het faillissement van het winkelcentrum Galeria Karstadt Kaufhof en de tweede galerie standorte übernehmen.

Nu zijn wij de nieuwe Geschäftsführer Oliver Nobel met zijn geschriften voor 355 medewerkers en dierbaren: „Als de economische en sociale verantwoordelijkheid van de Achener kan worden hersteld, zal ik aanwezig kunnen zijn bij het Hof van Justitie in Dortmund. solvenzverfahrensgestelt“, heißt is in der Mitteilung.

De vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Christoph Schulte-Kaubrügger, is zich bewust van het inzicht van de Sanierung en beton, dat de operatieve Geschäftsbetrieb vorerst gesichert sei. Bestandsvertakkingen worden nu opnieuw verwerkt, zodat u met de Möglichkeit tijdig succesvol kunt zijn en geen rekening kunt houden met vertakkingen.