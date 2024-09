Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den Ölkonzern ExxonMobil verklagt. Das Unternehmen habe mit „geschicktem Marketing“ Verbraucher glauben gemacht, Einwegplastik könne und werde recycelt, erklärte das Büro von Justizminister Rob Bonta. Das Unternehmen habe „ganz genau gewusst, dass dies nicht möglich war“. Weniger als fünf Prozent des Plastiks in den USA werde zu einem anderen Plastikprodukt verarbeitet – selbst wenn die betreffenden Teile als „recycelbar“ gekennzeichnet seien, erklärte das Büro des Justizministers. Deshalb seien Mülldeponien und Ozeane voller Plastikmüll. ExxonMobil hatte das Ziel, die eigenen Gewinne zu steigern. Mehrere Umweltgruppen haben eine ähnliche Klage eingereicht.

ExxonMobil ist einer der weltweit größten Kunststoffproduzenten. Das Unternehmen machte Kalifornien für Probleme mit seinem Recyclingsystem verantwortlich. „Seit Jahrzehnten wissen die kalifornischen Behörden, dass ihr Recyclingsystem nicht effektiv ist“, sagte Unternehmenssprecherin Lauren Kight per E-Mail. „Sie haben nichts unternommen und wollen nun anderen die Schuld geben.“

Die Generalstaatsanwaltschaft forderte, dass ExxonMobil für die durch Plastikmüll verursachten Schäden bestraft wird. Nach Angaben der New York Times Die Kosten könnten „mehrere Milliarden Dollar“ betragen. In der Klage heißt es, das Unternehmen wisse, dass Plastik „extrem teuer und schwer zu entsorgen“ sei und dass es sich in schädliches Mikroplastik zersetze. Trotzdem setzte sich ExxonMobil in den sozialen Medien für Recycling und steigerte seine Kunststoffproduktion.

Die globale Plastikproduktion hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf rund 460 Millionen Tonnen pro Jahr mehr als verdoppelt. Nur etwa neun Prozent des Plastiks werden recycelt. Im November treffen sich 175 Länder in Südkorea, um die letzte Phase der UN-Verhandlungen über ein internationales Abkommen gegen Plastikmüll einzuleiten. Das Center for Climate Integrity beschrieb die Klage gegen ExxonMobil gegenüber dem New York Times als „das bislang Wichtigste im weltweiten Kampf gegen die Plastikverschmutzung“.