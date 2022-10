Planung für die chaotische Post-Putin-Welt – POLITICO

Wladimir Putin an der Macht hat Millionen brutalisiert, während er in die Tyrannei stürzt.

Doch Wladimir Putin, der nicht an der Macht ist, wird seine eigene Art von Chaos bringen: einen Shakespeare-Messerkampf um die Macht; entfesselte regionale Führer; ein nukleares Arsenal zum Greifen nah.

Im Moment wollen nur wenige öffentlich über diese Post-Putin-Welt sprechen, da sie sich vor der Wahrnehmung einer Einmischung in die Innenpolitik hüten. Aber privat entwerfen westliche Länder und Analysten die Szenarien, die sich entwickeln könnten, wenn Putin unweigerlich abreist – und wie die Verbündeten der Ukraine reagieren sollten.

„Ich werde vorsichtig sein, zu viel über die innenpolitische Situation in Russland zu spekulieren“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg letzte Woche, als er gefragt wurde, wie sich das Bündnis auf einen möglichen Rücktritt des russischen Führers vorbereite.

„Unabhängig davon, was unterschiedliche Analysen darauf hindeuten, denke ich, dass wir bei der NATO auf alle Eventualitäten vorbereitet sein müssen und, wenn es um die Ukraine geht, darauf vorbereitet sind, sie weiterhin zu unterstützen“, sagte er.

Ein Konsens: Es wird kein sauberer Übergang sein, der unzählige Dilemmata aufwirft, die die westlichen Verbündeten belasten könnten. Wie stark können – und sollen – sie den Nachfolgeprozess beeinflussen? Was sollen sie tun, wenn eine russische Republik auseinanderbricht? Welche Beziehung sollten sie zu Putins Nachfolger pflegen?

„Wir sollten alle Illusionen beiseite legen, dass das, was als nächstes passiert, sofort Demokratie ist“, sagte Laurie Bristow, eine ehemalige britische Botschafterin in Russland.

„Was meiner Meinung nach als nächstes passiert“, fügte er hinzu, „ist wahrscheinlich eine Zeit der Probleme.“

Ein explosiver Kampf um die Nachfolge

Im Moment ist Putin in einer sicheren Position. Er kontrolliert immer noch den Staatsapparat, und das Militär führt seine mörderischen Befehle in der Ukraine aus.

Aber die um sich schlagende Invasion des russischen Führers in der Ukraine hat seine Position zu Hause geschwächt und die Unsicherheiten darüber, wer die Macht übernehmen würde, vertieft.

„Um eine stabile Nachfolge zu erreichen, wenn die Zeit gekommen ist – die nach Meinung Putins eine Zeit seiner Wahl sein wird – braucht man ein hohes Maß an Konsens der Elite“, sagte Bristow, der von 2016 bis 2020 als Gesandter des Vereinigten Königreichs in Moskau fungierte .

„Was sie jetzt getan haben, ist diesen Konsens zu brechen“, sagte er und stellte fest, dass es jetzt mehr Machtkämpfe im Kreml gibt.

Dieser Kampf könnte blutig werden, sobald der oberste Job des Kremls endlich offen ist.

„Das könnte sehr shakespearisch werden, denken Sie an King Lear, oder [the] Römisches Reich, wie Ich, Claudiusoder Spiel der Thronesehr schnell“, sagte William Alberque, ein ehemaliger Direktor des Rüstungskontrollzentrums der NATO.

Alexander Vershbow, ein ehemaliger hochrangiger US- und NATO-Beamter, sagte, das wahrscheinlichste Szenario sei immer noch ein „reibungsloser Übergang“ innerhalb von Putins derzeitigem inneren Zirkel – aber er räumte ein, dass der Sturz von Tyrannen Aufruhr hervorrufen kann. „Es könnte zu interner Instabilität kommen“, sagte er, „und die Dinge werden in autoritären Systemen, in personalistischen Diktaturen sehr unvorhersehbar.“

Bristow, der ehemalige britische Botschafter, warnte die westlichen Mächte, sich aus solchen Nachfolgekämpfen herauszuhalten: „Ich denke, wir müssen die Grenzen unserer Möglichkeiten erkennen, diese Ergebnisse zu beeinflussen.“

Obwohl, räumte der Ex-Gesandte ein, „haben wir sicherlich ein Interesse am Ergebnis“.

Atomwaffen = Macht

Russland sitzt auf dem weltweit größten Vorrat an Atomwaffen mit Tausenden von Sprengköpfen, die einer Bevölkerung massive Zerstörung, Tod und Trauma zufügen können.

Das Arsenal ist seit langem eine Quelle russischer Stärke auf der Weltbühne und ein dominierender Teil seines globalen Images – jahrelang beherrschte die Möglichkeit eines Nuklearschlags im Kreml die öffentliche Vorstellung in den USA und anderswo.

In einer Zeit der Führungsunsicherheit könnte dieses Arsenal zu einem begehrten Symbol der Macht werden. Das würde den Fokus auf den Nuklearschutz des russischen Militärs, die 12. Hauptdirektion oder GUMO, lenken.

„Es besteht die reale Möglichkeit“, sagte Alberque, „dass es einen tödlichen Wettbewerb geben würde – einen Wettbewerb um Leute, die versuchen, verschiedene Teile des Militärs zu mobilisieren – insbesondere die 12. GUMO, die Russlands Nukleararsenal kontrolliert.“

Schurkenregionen

Einfach ausgedrückt ist Russland das größte Land der Welt, das sich über 11 Zeitzonen erstreckt und vom Kaukasus bis zur Arktis aufsteigt.

Während Putin diese gesamte Ausdehnung despotisch im Griff zu haben scheint, gibt es eine Reihe russischer Republiken mit schwacheren Verbindungen zu Moskau – und einige mit ehrgeizigen politischen Persönlichkeiten. Ein Machtvakuum in einer weit entfernten Hauptstadt könnte lokalen Führern eine Möglichkeit bieten, mehr Kontrolle zu übernehmen.

Während die meisten Analysten glauben, dass die Russische Föderation in einem Kampf um die Kontrolle über den Kreml weitgehend zusammenhalten würde, räumen sie ein, dass die russische Regierung seit langem eine Fragmentierung befürchtet.

Im Falle eines solchen Fraktionskampfes werden alle Augen auf Ramzan Kadyrow gerichtet sein, das brutale Oberhaupt der Tschetschenischen Republik.

„Werft er sein Gewicht hinter eine konkurrierende Fraktion? Oder sagt er: „Ich bin gut mit einem Jahrzehnt massiver russischer Subventionen – jetzt lasst uns abbrechen, und ich kann wahrscheinlich Tschetschenien und Dagestan regieren; Ich kann hier mein eigenes Imperium haben‘?“ sagte Alberque, jetzt Direktor am International Institute for Strategic Studies.

Moskaus Invasion in der Ukraine könnte auch den Kreml heimsuchen.

Vershbow, ein ehemaliger amerikanischer Botschafter in Russland, sagte, es gebe eine „geringe Wahrscheinlichkeit“ eines Zerfalls, merkte aber an, dass „ironischerweise“ Putins Annexion von Gebieten in der Ostukraine „von Separatistenführern innerhalb der Russischen Föderation als Präzedenzfall angeführt werden könnte, um zu sagen: ‚ Grenzen sind jetzt zu greifen‘.“

Eine Rückkehr der Reset-Debatte

Sobald ein neues Führungsteam eingesetzt ist, werden für westliche Regierungen die verheerendsten politischen Debatten beginnen.

Da Putin nicht mehr auf der politischen Bühne steht, könnten einige Beamte – insbesondere in Westeuropa – argumentieren, dass es eine Gelegenheit gibt, eine neue Beziehung zu Moskau aufzubauen.

Die USA boten Russland zu Beginn der Präsidentschaft von Barack Obama einen symbolischen „Reset“-Knopf an, nur um zu sehen, wie sich die Beziehungen weiter verschlechterten. Und Deutschland hat jahrelang das Evangelium des wirtschaftlichen Engagements mit Russland gepredigt, nur um ein historisches „Zeitenwende“, oder Wendepunkt nach der Invasion Moskaus.

Mit einer neuen Führung im Kreml kann Deutschland sagen: „Oh, Zeitenwende, egal. Lassen Sie uns die USA dazu drängen, einen weiteren Reset mit dem neuen russischen Führer durchzuführen“, sagte Alberque.

Der östliche Flügel der NATO würde solche Annäherungsversuche zwangsläufig bedauern. Sie würden argumentieren „Russland ändert sich nie“, sagte Alberque, und sich auf die Verbündeten stützen, nicht von der selbstbewussteren NATO-Haltung abzuweichen, die seit Beginn des Krieges eingenommen wurde.

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak machte genau diesen Punkt gegenüber POLITICO.

„Russland in einer Version mit Zar als Führer war dasselbe wie Russland in einer Version mit einem Generalsekretär der Kommunistischen Partei als Führer, und jetzt ist es dasselbe wie Wladimir Putin als Führer“, sagte er.

„Was aus unserer Sicht wichtig ist“, fügte er hinzu, „ist, Russland zu isolieren.“

Vorerst gibt es keinen erwarteten Putin-Nachfolger. Aber Beamte sagen, sie erwarten ein Regime mit einer ähnlichen Ideologie – oder einer noch extremeren.

Jānis Garisons, ein lettischer Staatssekretär, wies darauf hin, dass Putin bereits Kritiker – und mögliche zukünftige Führer – wie Alexei Nawalny inhaftiert habe und nur mehr Hardliner von außen bereit seien, einzugreifen.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird in der Staatsresidenz Bocharov Ruchei gesehen | Pool-Foto von Vladimir Smirnov/AFP über Getty Images

„Die einzigen Leute, die ihn kritisieren“ und nicht im Gefängnis „sind vom rechten Flügel“, sagte Garisons.

„Wir sollten nicht Opfer einer Junta oder einer Gruppe von Menschen werden, die sich melden und sagen, dass sie einen Reset wollen“, sagte Ben Hodges, ehemaliger Kommandeur der US Army Europe, „wenn es immer noch so ist.“

Ein wesentlicher Unterschied besteht diesmal darin, dass Europa jetzt wirtschaftlich weniger von Moskau abhängig ist, was einen wichtigen Anreiz für ein erneutes Engagement verringert.

„Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, um den Kauf aus Russland einzustellen“, sagte ein hochrangiger EU-Diplomat, der unter der Bedingung der Anonymität sprach. „Dann blieben nur die Atomwaffenfragen – aber das wird größtenteils bei den Amerikanern liegen.“

Ein weiteres Signal, auf das westliche Führer achten können, ist, ob ein Putin-Nachfolger mit internationalen Organisationen kooperiert, die versuchen, russische Kriegsverbrechen in der Ukraine zu verfolgen – eine Möglichkeit, die natürlich unwahrscheinlich erscheint.

„Nur ein zur Zusammenarbeit entschlossenes Russland würde keine Bedrohung für Europa darstellen“, sagte der tschechische Außenminister Jan Lipavský.

Doch trotz aller Annahmen, dass ein kooperatives Russland weit entfernt sei, warnten mehrere derzeitige und ehemalige Beamte davor, dass westliche Regierungen Abschreckung mit längerfristigen Bemühungen kombinieren müssen, um die russische Zivilgesellschaft einzubeziehen.

Das westliche Bündnis, sagte Bristow, muss überlegen, „wie wir die russische Gesellschaft jenseits des Kreml erreichen, die nächste Generation russischer Politiker, Denker, Intellektueller, Lehrer, Geschäftsleute, um eine Art alternative Vision zu der von ihnen zu formulieren. habe.“

„Ich habe den Eindruck“, fügte er hinzu, „dass das ziemlich viele Leute in Russland gerne machen würden.“

Paul McLeary trug zur Berichterstattung bei