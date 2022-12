Planen Sie im Voraus für eine sichere Urlaubszeit

Von Blair Qualey

Die Ferienzeit steht vor der Tür und das bedeutet, dass Familientreffen, Betriebsfeiern und Abende mit Freunden in vollem Gange sind. Für einige mag dies Feiern beinhalten, bei denen es um Alkohol und Cannabis geht – und die Priorität, die jetzt darauf gelegt werden sollte, vorausschauend zu planen und eine sichere Heimfahrt zu gewährleisten, damit Sie sich nicht ans Steuer setzen.

Über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr werden laut ICBC 540 Menschen bei über 1.900 Unfällen in BC verletzt. Das sind 23 Abstürze pro Stunde. Noch ernüchternder ist die Tatsache, dass in diesem Zeitraum jedes Jahr drei Menschen bei Unfällen sterben.

Wenn Sie Alkohol trinken und Auto fahren, riskieren Sie nicht nur Ihr Leben, sondern auch das anderer Verkehrsteilnehmer. Bei so vielen Möglichkeiten, sicher nach Hause zu kommen, gibt es keine Entschuldigung dafür, mit Behinderung zu fahren.

Sicher nach Hause zu kommen ist eine gemeinsame Verantwortung. Seien Sie der designierte Fahrer – Ihre Freunde und Familie werden es Ihnen danken. Wenn niemand ein ausgewiesener Fahrer sein kann, gibt es immer noch viele Möglichkeiten für Sie, nach Hause zu kommen. Lassen Sie Ihr Auto über Nacht stehen und erwägen Sie, ein Taxi zu nehmen, mit dem Bus zu fahren, einen Fahrdienst zu nutzen oder einen Freund anzurufen.

Wenn Sie immer noch nicht davon überzeugt sind, dass der gesunde Menschenverstand gelten sollte, bedenken Sie, dass der Dezember eine Zeit ist, in der CounterAttack in vollem Gange ist und BC die strengsten Gesetze des Landes hat, wenn es um das Fahren mit Behinderungen geht – also setzen Sie nicht nur Sie und andere Fahrer und Fußgänger in Gefahr, könnten aber möglicherweise Ihr eigenes Leben ruinieren.

Einige der Strafen für beeinträchtigtes Fahren sind:

Fahrverbote von 24 Stunden bis 90 Tagen

Fahrzeugbeschlagnahme

Bußgelder von 600 $ bis zu 4.060 $

Zeit im Gefängnis

Obligatorische Rehabilitation

Einbau des Zündschlosses in Ihr Fahrzeug

Möglicherweise müssen Sie zusätzlich zu Ihrer Versicherung eine Fahrerrisikoprämie zahlen. Wenn Sie beim Fahren mit Behinderung einen Unfall haben, verstoßen Sie wahrscheinlich gegen Ihre Versicherungspolice. Das heißt, Sie könnten zu 100 Prozent für die Kosten persönlich aufkommen, wenn Sie fremdes Eigentum beschädigen oder verletzen.

Und eine letzte Warnung an alle Fahrer. Lassen Sie sich nicht ablenken. Legen Sie Ihr Mobiltelefon oder andere Geräte ab, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken könnten. Wenn Sie hinter dem Steuer sitzen, konzentrieren Sie sich auf die Straße. Es gibt keine Entschuldigung dafür, zum Telefon zu greifen oder unter Alkoholeinfluss zu fahren. Lassen Sie alle die Weihnachtszeit genießen – denn die Alternative lohnt sich einfach nicht.

Blair Qualey ist Präsident und CEO der New Car Dealers Association of BC. Sie können ihm eine E-Mail senden an bqualey@newcardealers.ca

