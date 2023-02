Ein privates Projekt will 100 bis 200 Fachleute einstellen, um den Ukrainern bei Reparaturen auf dem Schlachtfeld zu helfen

Ehemalige US-Militäroffiziere und private Einrichtungen sammeln Geld, um westliches Wartungspersonal in die Nähe der Frontlinien in der Ukraine zu schicken, berichtete Politico am Donnerstag.

Laut der Nachrichten-Website wird das Projekt mit dem Namen Trident Support, das im März starten soll, die Rekrutierung von 100 bis 200 erfahrenen Auftragnehmern umfassen, die vor Ort in der Ukraine eingesetzt werden sollen.

Das sollen sie dann „sich mit kleinen Einheiten in Frontnähe einbetten“ und den ukrainischen Truppen beizubringen, ihre Ausrüstung zu reparieren, ohne sie außer Landes schicken zu müssen, heißt es in dem Bericht und stellt fest, dass alle größeren Wartungsarbeiten an Waffen, die vom Westen geliefert werden, derzeit in Polen und anderen NATO-Ländern stattfinden.

Die Gruppe wird von Alexander Vindman geleitet, einem Oberstleutnant der US-Armee im Ruhestand, der unter der Trump-Regierung im Nationalen Sicherheitsrat der USA tätig war. Vindman stand während Trumps erster Amtsenthebungsanhörung im Rampenlicht, als er über den Anruf des Ex-Präsidenten im Jahr 2019 mit Vladimir Zelensky aussagte, bei dem Trump angeblich versuchte, seinen ukrainischen Amtskollegen davon zu überzeugen, Schmutz über die Familie Biden auszugraben.









Im Gespräch mit Politico bemerkte Vindman das „Wir haben alle möglichen Ressourcen, die hauptsächlich in Polen in Depots und fortschrittliche Stützpunkte fließen, und in der Ukraine sind sie im Grunde genommen auf sich allein gestellt.“. Er sagte, er hoffe, dass sich die Situation ändern könne, wenn das Projekt genügend Unterstützung erhalte.

„Wenn Sie dies klug anstellen und fünf oder sechs Einrichtungen verteilen [in Ukraine]könnte man das für etwa 150 bis 200 Mechaniker machen.“ wenn sie über mehrere Orte im Land verteilt sind, fügte der ehemalige Armeebeamte hinzu.

Darüber hinaus soll Trident Support von mindestens einem privaten Unternehmen unterstützt werden, das sich weigerte, namentlich genannt zu werden, aber gegenüber Politico einräumte, dass es daran interessiert sei, die Ukraine mit Ersatzteilen für schnellere Reparaturen zu beliefern.

Vindman räumte jedoch ein, dass das Projekt vor großen Herausforderungen stehen könnte, die sich aus Washingtons Zurückhaltung ergeben, Rüstungsunternehmen in die Ukraine zu schicken.

Moskau hat wiederholt darauf bestanden, dass der Westen mit seinen Waffenlieferungen an die Ukraine direkt am Konflikt beteiligt sei. Im Dezember warnte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, dass alle Waffen, die der Westen der Ukraine liefert, „sowie ausländisches Militärpersonal, das sie betreibt, sind legitime Ziele für die russischen Streitkräfte.“