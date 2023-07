Der israelische Präsident Isaac Herzog bezeichnete die Zustimmung der schwedischen Behörden zur öffentlichen Verbrennung der Thora am Samstag als einen Akt des „reinen Hasses“.

Die geplante Schändung einer hebräischen Bibel und einer christlichen Bibel – vor der israelischen Botschaft in Stockholm – erfolgt wenige Tage, nachdem ein Mann Seiten des Koran, des heiligen Buches des Islam, in Brand gesteckt hatte, was bei Muslimen weltweit breite Verurteilung hervorrief.

Was haben israelische und jüdische Führer gesagt?

„Als Präsident des Staates Israel habe ich die Verbrennung des Korans verurteilt, der für Muslime auf der ganzen Welt heilig ist, und es bricht mir jetzt das Herz, dass das gleiche Schicksal einer jüdischen Bibel, dem ewigen Buch des jüdischen Volkes, bevorsteht“, sagte Herzog am Freitag.

„Die Verunstaltung heiliger Texte zuzulassen ist keine Ausübung der Meinungsfreiheit, sondern eine offensichtliche Aufstachelung und ein Akt puren Hasses“, sagte Herzog. „Die ganze Welt muss sich zusammenschließen und diese abscheuliche Tat klar verurteilen.“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schrieb auf Twitter: „Der Staat Israel nimmt diese beschämende Entscheidung, die dem Allerheiligsten des jüdischen Volkes schadet, sehr ernst.“

Der israelische Außenminister Eli Cohen forderte die schwedischen Behörden auf, „dieses verabscheuungswürdige Ereignis zu verhindern und die Verbrennung einer Thorarolle nicht zuzulassen“.

Israels Oberrabbiner Yitzhak Yosef flehte den schwedischen König an, einzugreifen:

„Indem Sie dieses Ereignis verhindern, würden Sie der Welt ein starkes Signal senden, dass Schweden sich entschieden gegen religiöse Intoleranz stellt und dass solche Taten in einer zivilisierten Gesellschaft keinen Platz haben“, schrieb er.

Yaakov Hagoel, Vorsitzender der World Zionist Organization, sagte, die Erteilung der Erlaubnis zur Verbrennung einer Thora sei „keine Meinungsfreiheit, sondern Antisemitismus“.

Auch der Europäische Jüdische Kongress (EJC) verurteilte die Veranstaltung und sagte, die schwedischen Behörden sollten die Veranstaltung nicht zulassen.

„Provokative, rassistische, antisemitische und widerwärtige Handlungen wie diese haben in keiner zivilisierten Gesellschaft Platz“, sagte EJC-Präsident Ariel Muzicant.

Der Rat der schwedischen jüdischen Gemeinden äußerte seine Missbilligung über die Entscheidung der Polizei, den Protest zuzulassen, und sagte: „Unsere tragische europäische Geschichte verbindet die Verbrennung jüdischer Bücher mit Pogromen, Vertreibungen, Inquisitionen und dem Holocaust.“

Warum erlaubt Schweden das Verbrennen religiöser Texte?

Die Stockholmer Polizei erteilte einem Antragsteller die Erlaubnis, am Samstag eine öffentliche Kundgebung zur Verbrennung einer jüdischen und einer christlichen Bibel abzuhalten. Die Associated Press berichtete, dass für drei Personen eine polizeiliche Genehmigung zur Demonstration vor der israelischen Botschaft eingeholt wurde.

Während religiöse Anhänger die Bücherverbrennung als blasphemisch betrachten, betrachten andere die Bücherverbrennung als Beispiel für die Meinungsfreiheit, die durch die schwedische Verfassung geschützt ist. In Schweden wurden die Blasphemiegesetze in den 1970er Jahren abgeschafft.

Der Mann, der den Protestantrag am Samstag eingereicht hatte, sagte, der Schritt sei eine Reaktion auf die Koranverbrennung vor einer Stockholmer Moschee im vergangenen Monat durch einen irakischen Einwanderer während des muslimischen Feiertags Eid al-Adha.

Nach diesem Vorfall erklärten die schwedischen Behörden, sie hätten eine Untersuchung wegen „Hetze gegen eine ethnische Gruppe“ eingeleitet und wiesen darauf hin, dass der Mann den Brand ganz in der Nähe der Moschee verübt habe.

Ein ähnlicher Protest eines rechtsextremen Aktivisten fand Anfang des Jahres vor der türkischen Botschaft in Stockholm statt, was Schwedens Bemühungen erschwerte, die Türkei davon zu überzeugen, sie der NATO beitreten zu lassen.

Der Irak, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko beriefen aus Protest gegen die Koranverbrennung schwedische Botschafter ein, was zu einer Dringlichkeitssitzung der 57-köpfigen Organisation für Islamische Zusammenarbeit führte.

Am Mittwoch stimmte das oberste Menschenrechtsgremium der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit einer Maßnahme zu, in der die Länder aufgefordert werden, mehr zu tun, um religiösen Hass nach den Koranverbrennungen zu verhindern.

Die schwedische Regierung prangert Verbrennungen an, der Polizei sind die Hände gebunden

Auch die schwedische Regierung verurteilte die Koranverbrennung als „islamfeindlich“ und wies darauf hin, dass das Land ein „verfassungsmäßig geschütztes Recht auf Versammlungs-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit“ habe.

Unterdessen betonte die Stockholmer Polizei am Freitag, dass sie die Genehmigung einer öffentlichen Versammlung nur dann verweigern könne, wenn diese größere Störungen verursacht oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.

„Die Polizei erteilt keine Genehmigungen, verschiedene religiöse Texte zu verbrennen – die Polizei erteilt Genehmigungen, eine öffentliche Versammlung abzuhalten und eine Meinung zu äußern“, sagte Carina Skagerlind, Pressesprecherin der Stockholmer Polizei, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. „Eine wichtige Unterscheidung.“

Bei einem Treffen mit Vertretern religiöser Gemeinschaften Haaretz Die Zeitung berichtete, dass der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte: „Schweden ist und muss ein Land sein, in dem Menschen unterschiedlichen Glaubens – oder auch ohne Glauben – in gegenseitigem Respekt Seite an Seite zusammenleben können.“

Lasst uns gemeinsam den Hass in der Gesellschaft bekämpfen, der die Menschen dazu treibt, den Koran, die Bibel oder die Thora zu verbrennen, und zwar an Orten und zu Zeiten, die am beleidigendsten sind. Stattdessen zeigen wir uns gegenseitig Respekt.“

mm/SMS (AFP, AP, dpa)