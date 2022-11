Pläne des Innenministers: FDP bremst Einbürgerungsreform

Stand: 28.11.2022 07:48 Uhr

Gegen die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts stößt nun auch Innenminister Faeser auf Widerstand innerhalb der Koalition. Jetzt sei „nicht die Zeit für Vereinfachungen“, sagte FDP-Generalsekretär Djir-Saai.

In der Debatte um neue Einbürgerungsregeln stellt sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai nun gegen die Pläne von Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Jetzt sei „nicht die Zeit, das Staatsangehörigkeitsrecht zu vereinfachen“, sagte er der Rheinischen Post. „Bisher gab es keinerlei Fortschritte bei der Rückführung von Menschen und der Bekämpfung der illegalen Migration.“ Die Ampel solle „nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen“.

Die Verleihung der Staatsbürgerschaft sei das Ergebnis einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft, sagte Djir-Sarai. „Man darf nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen.“ Er betonte auch: „Es wird mit der FDP keine Abwertung der deutschen Staatsbürgerschaft geben.“

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte der Funke Mediengruppe, Deutschland müsse ein modernes Einwanderungsland werden. Dazu gehöre, die Migration in den Arbeitsmarkt „und nicht in die sozialen Sicherungssysteme“ zu lenken. Genau darauf muss sich auch künftig das Staatsangehörigkeitsrecht stützen. „Wer hart arbeitet und gut integriert ist, sollte die Chance haben, Deutscher zu werden.“ Wer sich nicht integrieren will, muss das Land wieder verlassen.

Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag

SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass Ausländer in Deutschland leichter die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Innenminister Faeser treibt das Thema nun voran. Ein Gesetzentwurf des Innenministeriums sieht vor, dass insbesondere Personen, die bereits mehrere Jahre in Deutschland leben, leichter deutsche Staatsbürger werden können.

Statt wie bisher acht Jahre soll die Einbürgerung nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich sein. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ soll dies sogar nach drei Jahren möglich sein – etwa wenn Zuwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement vorweisen oder über besonders gute Sprachkenntnisse verfügen.

Kritik aus der Union

Die Union kritisierte die Pläne umgehend. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagt in der „Rheinischen Post“, dass der deutsche Pass nicht entwertet werden dürfe. Es muss weiterhin gelten: „Erst Integration, dann Staatsbürgerschaft“. Die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft stehe daher am Ende, „nicht am Anfang, eines Integrationsprozesses“.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte Bericht aus Berlin Ebenfalls Vorbehalte geäußert. Aus seiner Sicht sollte die doppelte Staatsbürgerschaft „nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme“ sein. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas Kostbares, mit dem sorgsam umgegangen werden muss. Die Zuwanderungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt seien in den vergangenen Jahren ausgebaut worden, sagte Merz weiter: „Was wir verhindern müssen, ist die Zuwanderung in die Sozialsysteme, und wenn das das Ziel der Koalition ist, dann werden wir dem natürlich nicht zustimmen .“

Integrationsbeauftragte verteidigt Pläne

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, verteidigte die Pläne. „Wir wollen ein modernes Einwanderungsland schaffen. Dazu gehört, schneller, besser und mehr einzubürgern“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deutschland brauche Fachkräfte und Arbeitskräfte, die „gerne zu uns kommen und bleiben“. Wer das nicht tut, verkauft Deutschlands Wirtschaftskraft und Wohlstand.

Alabali-Radovan spielte damit auf CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an, der gesagt hatte: „Das Aushandeln der deutschen Staatsbürgerschaft fördert nicht die Integration, sondern hat genau den gegenteiligen Zweck und wird zusätzliche Sogwirkungen bei der illegalen Migration auslösen.“

Faeser warnt vor Stimmungsmache

Bundesinnenminister Faeser verteidigte das Vorhaben kürzlich in einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“: Die Reform sei längst überfällig und „eine große Chance, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken“. Sie warnte vor Ressentiments in der Diskussion um das Staatsbürgerschaftsrecht. Viele Menschen seien „zutiefst verletzt“ darüber, dass die Debatten in der Vergangenheit oft von „Stimmungsmacherei“ geprägt gewesen seien. Das wird einem modernen Einwanderungsland nicht gerecht.

Die Grünen werfen der Union ein verstaubtes Weltbild vor. Filiz Polat, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Bundestagsfraktion, sagte: „Deutschland ist ein Einwanderungsland, und es ist höchste Zeit, dass wir das berücksichtigen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland einzuführen.“ , und das setzen wir jetzt um.“