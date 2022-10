Pläne der Bundesregierung: Ist Cannabis-Legalisierung mit EU-Recht vereinbar?

Stand: 27.10.2022 00:50 Uhr

Cannabis ist in der EU verboten – eigentlich. Doch in mehreren Ländern werden die Gesetze lasch oder gar nicht eingehalten. Was bedeutet das für die deutschen Legalisierungspläne?

Von Helga Schmidt, ARD Studio Brüssel

Wenn Gesundheitsminister Karl Lauterbach seine Eckpunkte zur Legalisierung von Cannabis nach Brüssel schickt, wird die EU-Kommission prüfen, ob die Pläne mit europäischem Recht vereinbar sind. Sie kann streng legal vorgehen, aber auch pragmatisch an das Problem herangehen. Den Ball an die Mitgliedsstaaten zurückgeben und sie auffordern, ihre Herangehensweise an Cannabis zu harmonisieren.



WDR-Logo Helga Schmidt

ARD-Studio Brüssel

Rechtlich ist die Lage ziemlich klar: Der Verkauf von Drogen ist ebenso verboten wie deren Anbau und Herstellung, bisher ausdrücklich auch für Cannabis. Ein EU-Rahmenbeschluss legte dies 2004 fest, einige Jahre später verschärften es die Schengen-Staaten inklusive Deutschland noch einmal und ergänzten: Auch der grenzüberschreitende Handel mit Cannabis muss strafrechtlich verfolgt werden.

Legaler Verkauf, illegale Beschaffung

In mehreren EU-Ländern hat sich die Realität jedoch längst von den strengen Vorschriften entfernt. In den Niederlanden zum Beispiel. Seit den 1970er Jahren wird dort der Verkauf sogenannter weicher Drogen geduldet. In Coffeeshops kann man Cannabis kaufen, zumindest in kleinen Mengen bis zu fünf Gramm.

In den Niederlanden ist der Anbau jedoch verboten. Dies bringt die Coffeeshops in die schwierige Lage, sich das Cannabis über kriminelle Kanäle und Händler beschaffen zu müssen. Aber dann kannst du sie legal verkaufen.

Belgien: Mehr oder weniger toleriert

Die Tschechische Republik gehört zu den Ländern, die Cannabis eigentlich nicht zulassen, aber auch nicht wirklich verbieten. Die Substanz ist illegal – doch wer mit kleinen Mengen für den Eigengebrauch erwischt wird, muss in der Regel nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Cannabiskonsum wird auch in Belgien mehr oder weniger toleriert. Die Polizei könnte theoretisch ein Bußgeld von 25 Euro verhängen. Aber das Risiko ist gering. Und eine Strafverfolgung findet in der Regel nicht statt.

Eine vorsichtige Liberalisierung unter strengen Auflagen?

Trotz dieser laxen Auslegung der EU-Gesetze hat die Brüsseler Kommission noch kein Vertragsverletzungsverfahren gegen ein einziges Land eingeleitet. Auch Deutschland ist davon nicht bedroht. Es ist noch kein Gesetz, das Lauterbach nach Brüssel schickt, nur die Eckpunkte eines Gesetzes. Die Kommission könnte dies zum Anlass nehmen, das europäische Recht an die Realität in den Mitgliedstaaten anzupassen.

In der Praxis würde dies die Tür zum kontrollierten Genuss von Cannabis einen Spalt öffnen. Auch konservative Abgeordnete des Europäischen Parlaments können sich eine behutsame Liberalisierung unter strengen Auflagen vorstellen. Unter der Voraussetzung, dass eine solche neue Regelung dann EU-weit gilt und auch eingehalten wird.