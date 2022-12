Plädoyer für Sardellen

Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für Eat, But Better: Mediterranean Style von CNN an. Unser achtteiliger Leitfaden zeigt Ihnen einen köstlichen, von Experten unterstützten Essstil, der Ihre Gesundheit ein Leben lang fördert.





CNN

—



Unter den Lebensmitteln, die eine starke Reaktion auslösen, stehen Sardellen an der Spitze der Nahrungskette.

Ob sie verehrt oder verabscheut werden, es ist schwierig, jemanden zu finden, der keine starke Meinung über diese kleinen silbernen Schwimmer hat.

Die Food-Autorin Alison Roman möchte, dass die Hasser anders denken. Sardellen sind vielseitiger als die meisten Leute denken und verdienen laut Roman einen unvoreingenommenen Umgang.

Sie mag voreingenommen sein – Sardellen sind eines ihrer absoluten Lieblingsgerichte – aber sie hat eine Strategie, um die Meinung der Köche zu ändern.

„Sie sind eher ein Gewürz als eine Zutat“, sagte Roman. „Um mit ihnen zu kochen, muss man sie nicht im Ganzen essen.“ Sie integriert Sardellen in viele ihrer Gerichte auf die gleiche Weise, wie sie Knoblauch, Kräuter oder andere aromatische Aromen hinzufügt. „Die meiste Zeit, wenn ich (Sardellen) esse, kann ich sie nicht einmal sehen.“

Auch wenn Sie denken, dass Ihre Geschmacksknospen rebellieren werden, wenn Sie eine Sardelle probieren, werden Ihr Gehirn und Ihr Herz glücklicher sein, wenn Sie es tun. „Sardellen sind ein kleiner, aber mächtiger Fisch“, sagte Michelle Dudash, eingetragene Ernährungsberaterin, Ernährungsberaterin und Autorin von „The Low-Carb Mediterranean Cookbook“.

„Sie sind vollgepackt mit den Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA, die für die Gesundheit von Gehirn, Herz-Kreislauf und Haut wichtig sind“, fügte sie hinzu. Sardellen sind neben Lachs und Thunfisch einer der Fische mit den höchsten Mengen an Omega-3-Fettsäuren pro Portion und eine gute Quelle für Protein, Niacin und Vitamin B12.

Nach Romans Vorbild, Sardellen als eines von vielen Elementen in einem Gericht zu verwenden, anstatt als Hauptzutat, können Köche, die Sardellen in Mahlzeiten integrieren möchten, „klein anfangen“, schlug Roman vor. „Sie müssen kein ganzes Glas in ihren Salat kippen.“

Hier sind drei Möglichkeiten, wie Roman Sardellen den vorsichtigen, aber neugierigen Menschen vorstellt. Sind Sie bereit, Ihre „Sardellenansicht“ zu ändern? Weiter lesen.

Bewegen Sie sich rüber, Ranch-Dressing – es gibt ein weiteres Bad in der Stadt. Bagna cauda, ​​die italienische Dip-Sauce aus Sardellen, Knoblauch, Butter und Olivenöl, wird traditionell mit Rohkost als Vorspeise serviert.

Roman liebt es, Bagna Cauda als Vehikel zu verwenden, um ahnungslosen Gästen beim Abendessen Sardellen vorzustellen, weil es die geschmackliche Trifecta von „salzigen, buttrigen, knoblauchigen“ Aromen trifft. „Es geht hauptsächlich um Knoblauch und Gemüse“, sagte Roman. Neben der traditionellen Beilage von rohem, knackigem Gemüse setzt sie gerne gedämpfte Artischockenherzen und zart gekochte Kartoffelscheiben ein.

Bagna cauda ist auch eine Antwort auf die allgegenwärtige Frage zu Sardellen: Was ist mit den Knochen? „Sie sind so winzig, dass sie meistens alle schmelzen“ und sich in der Schale auflösen, wenn Hitze angewendet wird, sagte Roman. „Sie werden dich nicht erwürgen.“

„Hochwertige Sardellen sollten nicht viele Gräten haben“, fügte sie hinzu, und sie sollten nicht auffallen, wie sie es bei größeren Fischen wie einem Lachsfilet wären. Wenn Sie zufällig viele Knochen in Ihren Sardellen sehen, „greifen Sie zu einer teureren Dose“, sagte Roman.

Wenn die Anwesenheit von ganzen Sardellen auf einem Romaine-Bett in einem Caesar-Salat historisch zu viel war, um damit umzugehen, wird Romans Caesar-Nebensalat eine erfrischende Offenbarung sein.

Roman kombiniert gerne Bittergemüse aus der Chicorée-Familie wie Radicchio mit einem Dressing, das ihren starken Aromen standhält. „Ich mache die ganze Zeit Sardellen in meine Salate“, sagte sie, aber wenn sie im Dressing versteckt sind, verleihen sie Körper und Nuancen, ohne die anderen Zutaten, mit denen sie kombiniert werden, zu überwältigen.

Ihr bevorzugtes Dressing mischt fein gehackte Sardellen und Kapern mit Zitrone, Vollkorn- oder Dijon-Senf und hochwertigem Olivenöl. „Es ist anchovislastig, aber mehr mit Senf und Knoblauch“, erklärte Roman, das sie „fleischiger und salziger und interessanter“ findet als das übliche Caesar-Dressing.

Schließlich kommt die gleiche Strategie zum Auflösen der Umami-Aromen von Sardellen in einer Sauce zum Einsatz, wenn Sie eine reichhaltige und beruhigende Pasta zubereiten. Basierend auf dem venezianischen Gericht Bigoli in Salsa, bei dem lange Stränge dicker Bigoli-Nudeln mit langsam gekochten Zwiebeln und Sardellen geworfen werden, kann Romans Version mit jeder langen, dünnen Pasta verwendet werden.

Roman fügt ganze Sardellen und gehackte getrocknete Chilischote zu einer Pfanne mit in Olivenöl karamellisierten Zwiebeln, Knoblauch und Fenchel hinzu. Die ganzen Filets sehen vielleicht einschüchternd aus, aber wie bei der Bagna Cauda schmelzen und lösen sich die Sardellen auf, wenn die Sauce köchelt, und hinterlassen nur einen reichen und fleischigen Unterton. Das Gericht mit frisch gepresstem Zitronensaft und Petersilie zu vollenden, peppt die intensive Sauce auf.

Mit einer solchen Nudelsauce in freier Form können Sie die Geschmacksbalance so anpassen, wie es Ihnen am besten gefällt. Wenn Sie Zitrone lieben, drücken Sie mehr darauf. Wenn Fenchel nicht dein Favorit ist, verwende stattdessen mehr Zwiebeln. Wenn Sie es scharf mögen? Verstärken Sie es mit mehr Chilischote. „Schätzen Sie Ihre persönlichen Vorlieben ein“, empfahl Roman.

Bei der Auswahl einer Dose oder eines Glases Sardellen sagte Roman, dass es sich bei den Sardellen um ölverpackte, salzgetrocknete Sardellenfilets handeln sollte, nicht um eingelegte, eingelegte oder ganze Sardellen. Ersteres ist die gebräuchlichste Art von Sardellen in Gläsern oder Dosen auf dem Markt, aber es lohnt sich immer, das Etikett noch einmal zu überprüfen.

Zweitens: „Probieren Sie immer ein paar Marken aus. Sie sind wirklich alle unterschiedlich“, sagte Roman. Obwohl die Zutaten in jedem Behälter gleich sein sollten – Sardellen, Salz und Olivenöl – unterscheiden sich die Filets in Salzigkeit, Geschmack und Textur. „Ortiz und Cento sind landesweit erhältlich“, sagte sie, und viele andere Marken sind in stationären und Online-Fachgeschäften erhältlich.

Eine Anmerkung zur Salzaushärtung: „Der einzige Nachteil von Sardellen ist das Natrium“, bemerkte Dudash, da sie während des Aushärtungsprozesses in Salz verpackt werden. „Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Natriumaufnahme machen oder einfach weniger salzige Speisen bevorzugen, spülen Sie die Sardellen kurz ab und tupfen Sie sie mit einem Papiertuch trocken“, bevor Sie sie verwenden.