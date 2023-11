Status: 29.11.2023 19:50 Uhr

Bovendien zijn er in de DDR-kinderspeeltuin alleen maar Pittiplatsch: Inge Trisch. Neben de kleine Kobold entstanden unter ihrer Mitarbeit more beliebte Sendungen. Nu zijn we blij, omdat de Autorin stierf.

Die Erfinderin des kleine Kobolds Pittiplatsch, Inge Trisch, werd in de afgelopen 89 jaar geboren. De autorisatie gaat naar Mitte November en de non in Berlijn beigesetzt, met Sohn Thomas Trisch door de Nachrichtenagentur dpa Mitteilte.

Sinds het eerste bezoek aan de Pittiplatz op 17 juni 1962, de relatie van kleine en grote kinderen met de DDR-kinderen – in één „Meister-Nadelöhr“ vervolg, dat werd gezegd in afwezigheid van de Sandmen. Die Ente Schnatterinchen, een stabiele beginneling van de Frechen Kobolds, kreeg in 1959 zijn eerste Fernsehufritt-absolviert, in de jaren 1970 werd hij verkocht zonder de Hund Moppi dazu.

Het eerste bezoek voor de kleine Kobold Pittiplatsch met meester Nadelöhr in het jaar 1962.

Mitverantwortlich voor de Abendgruß

In de jaren vijftig bestudeerde Trisch zijn pathologische studies en kon hij wetenschapsstudent worden. Maar ik zou dit ook graag in de context van de „Junge Welt“ zien en dan kinderanimatie bij de Duitse radiostations. Hier waren de federale officieren van Autorin verantwoordelijk voor het programma met de Meester Nadelöhr, Meister Briefmarke, Bummi, Schnatterinchen en Pittiplatsch en voor de hele werkomgeving.

Andere berichten, die Inge Trisch redigeerde, waren zowel kinderlevens als dezelfde Berliner Gören „Paul und Stine“ en natürlich das „Urvieh“. Gemeinsam met de 2022 verstorbenen schauspielerin Ellen Tiedtke presteert Trisch met de Kindersendung „Ellentie“.

Pittiplatz is een van de meest bezochte plaatsen op de kinderboerderij, terwijl Trisch zelf een van de „Berliner Kurier“ is. Maar de Autorin vestigde zich in de verzending tijdens de figuur van Meister Nadelöhr in de Frage, die alleen met de kleine Kobold samenwerkte. Terwijl de redaktie een korte brief bevatte, met de bitte, was Pittiplat een bestand van programma’s.