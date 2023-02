CNN

Tik tok, tik tok. De nieuwe MLB-regels komen snel naar spelers; vraag het maar aan Cal Conley.

De slagman van Atlanta Braves zag er net zo verward uit als alle anderen op zaterdag toen de nieuwe pitchclock-regelgeving voor verwarring zorgde tijdens een voorjaarstrainingswedstrijd tussen de Braves en de Boston Red Sox.

Met een gelijkspel van 6-6 zat Conley op een volledige telling tegen Robert Kwiatkowski.

Echter, toen de pitchklok acht seconden sloeg, sprong umpire John Libka in om slag drie toe te kennen terwijl Conley nog niet klaar was om de worp te ontvangen.

Verward door wat er net was gebeurd, leek Conley naar het eerste honk te rennen, denkend dat het Kwiatkowski was die een tijdovertreding had gekregen omdat hij er te lang over deed om zijn worp te gooien.

“Mij?” vroeg een verbijsterde Conley, terwijl hij naar zichzelf wees voordat het tot hem doordrong dat hij werd gestraft.

De nieuwe MLB-regels stellen dat slagmensen klaar moeten zijn in het slagperk met nog acht seconden te gaan en Conley was op dat moment nog niet bezig met zijn voorbereiding.

Een league-bron bevestigde aan CNN dat Libka de juiste call maakte in de wedstrijd.

Met spelers, fans en technische staf in het CoolToday Park die er allemaal verward uitzagen, eindigde de wedstrijd in een 6-6 gelijkspel in een koor van boegeroep.

Voor Braves-manager Brian Snitker was het incident een herinnering dat spelers zich onmiddellijk aan de nieuwe regels moesten aanpassen.

“Dit zijn het soort dingen dat je vertelt waarom we hier nu mee beginnen”, zei hij tegen verslaggevers.

“Je weet nooit wat er kan gebeuren. Die instantie daar laat je zien wat er zou kunnen gebeuren.

De nieuwe MLB-regels zijn ontworpen om het spel te versnellen, waarbij honkbalwedstrijden gemiddeld meer dan drie uur duren.

Ze dicteren dat werpers 15 seconden hebben om een ​​worp te voltooien met lege honken en 20 seconden met lopers op honken. Bovendien zijn slagmensen beperkt tot één time-out per slagbeurt en is er ook een timer van 30 seconden tussen slagmensen.

Nieuwe regelgeving betekent ook dat de grootte van de drie bases is gegroeid van 15 inch naar 18 inch in de hoop blessures te verminderen.

Als de nieuwe regels voor het seizoen 2023 een nieuw, sneller tijdperk voor de sport inluiden, dan lijkt het waarschijnlijk dat spelers tijd nodig hebben om zich aan te passen.

De veranderingen worden echter door sommigen toegejuicht.

“Als dit het tempo van deze wedstrijden wordt, vind ik dat prima”, zei Padres-manager Bob Melvin tegen verslaggevers. “Eerste blik, tot nu toe, zo goed.”

Teams hebben de rest van het voorseizoen om fouten te maken voordat er meer op het spel staat wanneer het seizoen op 30 maart echt begint. Tik tok, tik tok.