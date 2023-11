Eine Woche nach seiner Rückkehr aus der Ukraine muss ich Minister van Defensie Boris Pistorius (SPD) een uniek fragment van de oppositie in de Bondsdag. De Unie is niet tevreden met de Waffenhilfe für Kiew aus Überzeugung, stößt sich nun aber am neuen Voor Hilfspaket wordt 1,3 miljard euro gebodendas Pistorius in Kiev ankündigte.

Zum een ​​​​geht es darum, dass der De Bondsdag heeft geen informatie verstrekt wurde. Het is üblich, dat is het Obleute im Verteidigungsausschuss en dat Haushaltsberichterstatter Scriptlich über solche neuen Vorhaben unterrichtet zijn. Dat is het antwoord met de aanvullende informatie Artillerie munitie en vier zusterluchtverdedigingssystemen van typ Iris T-SLM jedoch nicht passionrt.

Informeer ons eerst na een week

Het Ministerium wordt vervuld als unnötig, het Parlement im Voraus in Knowledge zu setzen. Zorg goed voor jezelf wanneer je het pakket ontvangt, dat voor het eerst op je ansichtkaart staat. CDU Abgeordneten Ingo Gädechens heißt, „Baustein heeft een lange strategie voor de Oekraïne ontwikkeld, terwijl de Abgeordnete des Deutschen Bundestages in unterschiedlichen, eingestuften Formaten Regelmäßig unterrichtet haben“.

Dit betekent dat u „Conkreten Details des Aktuellen Paketes“ ontvangt in het kader van Verteidigungsausschusssitzung vom Mittwoch, de “29. November informeert“.

Gezien het feit dat de algehele volksgezondheid van het Parlement als een Huiswet was, is het nog niet mogelijk om de Zusagen te informeren – het gaat om 1,3 miljard euro – dat is geen fluitje van een cent! De CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gadechens uit kritiek op het ministerie van Defensie.

Een week na de reis is er geen informatie of informatie Haushaltsausschussder bei Geldfragen den Hut aufhat – für de Christdemokraten Gädechens geht das “not in Ordnung”, die in de Tagesspiegel zei: “Entgegen the üblichen Gepflogenheiten wurde das Parlament als Haushaltsgesetzgeber Ik weet niet zeker wie Zusagen informeert – het gaat om 1,3 miljard euro – dat is geen Pappenstiel!‘

Schwerwiegender ist sein Vorwurf, dass sterf Aussage des Ministeriumsdie 1,3 miljard euro in ruil krijgt en financiering veiligstelt, vals gezegd. Gädechens betoogt mit dem noch vor dem Karlsruher Finanzurteil Bewust van het feit dat de Oekraïense economie vier tot acht miljard euro heeft gekost – het Ministerium heeft dit verdomd begründet, dat de eerste die voor de Summe nicht ausreiche wordt gezorgd, weil het geld met andere getransplanteerde Zusagen.

Pistorius‘ ‚Undecked Scheck‘?

Der Enkel abonnement 60 Met de Verdoppelung jedoch wie der gesamte Datum 2024 Na de Verfassungsrichterspruch noch nicht beschloss. “Trotz expliziter Frage sagt die Regierung nicht, wo und in welcher Höhe hehe Mittel zur Verfügung stehen sollen”, bekritiseert Gädechens, vanwege “Boris Pistorius openlijk ontdekte Scheck unterschrieben“.

De Christus Demokrat zal nu verdere vragen stellen Bericht van het ministerie van Financiën anfordern. Een zegener Ampelcoalitie dat Pistorius niet de leiding heeft – zoek zijn man niet op het ministerie van Defensie.

“Met het resultaat van een besluitvormingsproces”, staat er Grünen-Haushalter Sebastian Schäfer: „De Mittel voor deze konkretenprojecten insondere in het Bereich der Luftverteidigung stehen bereits zur Verfügung.“ In Oekraïne zullen er nog meer planningsbeslissingen volgen, en de beslissing over de Verdoppelung van de Mittel zal in de toekomst worden beïnvloed.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Ausschussvorsitzende wasVind het maar goed, die man zal doen wat jij wilt. “Ik vind de informatie over Boris Pistorius juist”, aldus de FDP-politicus: “Het Angesichts des dramatische overfalls der Hamas auf Israël bevindt zich in de Oekraïne die zich zorgen maakt, daarom zijn we ons er niet meer van bewust.”