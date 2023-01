Pistorius: Deutschland und USA „Schulter an Schulter“ bei Waffen für die Ukraine

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte an seinem ersten Arbeitstag an, in der Frage weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine mit den Vereinigten Staaten auf Tuchfühlung zu gehen. Er versprach auch eine rasche Stärkung der Bundeswehr.

Pistorius wurde am Vormittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Bundesminister ernannt und anschließend im Bundestag vereidigt. Seine zurückgetretene Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) erhielt von Steinmeier ihre Entlassungsurkunde. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Verteidigungsministerium traf sich Pistorius mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Angesichts des russischen Angriffskrieges stünden beide Nato-Staaten „wie so oft in der Geschichte (…) Schulter an Schulter“, sagte Pistorius. Dies zeigt sich an den der Ukraine bisher zugesagten Waffensystemen wie gepanzerten Mannschaftstransportern oder Patriot-Luftverteidigungssystemen.

Pistorius äußerte sich nicht zu der derzeit von vielen Seiten geforderten Lieferung von Leopard-Kampfpanzern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dies offenbar zuvor davon abhängig gemacht, dass die USA auch Kampfpanzer liefern. Der neue Verteidigungsminister verwies auf bereits gelieferte Waffen wie Panzerhaubitzen, das Flugabwehrfahrzeug Gepard und das Flugabwehrsystem Iris-T SLM.

Weitere Waffenlieferungen sind am Freitag Gegenstand eines Treffens von Unterstützerstaaten der Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. US-Verteidigungsminister Austin dankte Deutschland für die bisherige Unterstützung. Deutsche Hilfe für die Verteidiger der Ukraine sei „von unschätzbarem Wert“, sagte er beim Treffen mit Pistorius in Berlin. „Wir werden unser gemeinsames Engagement zur langfristigen Unterstützung der Selbstverteidigung erneuern“, sagte der US-Außenminister. Auch zur Frage der Kampfpanzer äußerte er sich nicht.

Die Situation in der Ukraine war auch Gegenstand eines ersten Telefonats zwischen Pistorius und seinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums betonte der Bundesminister die enge Sicherheitskooperation beider Länder.

Im Verteidigungsministerium wurde Pistorius am Morgen mit militärischen Ehren empfangen. In einer ersten Stellungnahme nach seinem Amtsantritt verwies der Minister auf die wachsende Bedeutung der Bundeswehr in einer Zeit, „in der in Europa Krieg tobt“. Deutschland sei zwar „nicht selbst Kriegspartei“, aber dennoch von dem „grausamen Vernichtungskrieg“ betroffen, den Russland gegen die Ukraine führe.

Es gehe nun darum, „die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen, es geht um Abschreckung, Effektivität und Einsatzfähigkeit“, betonte Pistorius. Die Streitkräfte seien „in den letzten Jahrzehnten oft vernachlässigt worden“. Obwohl die Bundesregierung dies geändert und Lambrecht „viele Dinge auf den Weg gebracht“ habe, warnte Pistorius, dass „der Großteil der Wende noch vor uns liegt“.

„Ich empfinde Freude und Entschlossenheit für diese neue Rolle“, fügte er hinzu. Die Truppe „brauche unsere Unterstützung“, aber auch „ich brauche für meine Arbeit in den nächsten Jahren die Unterstützung aller, die in diesem Bereich tätig sind“, so der neue Minister weiter. Er werde diese Unterstützung „auch einfordern“ und sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Bundeswehr „ihren Auftrag auch erfüllen kann“.

„Die Aufgaben sind großartig“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Amtsantritt von Pistorius auf Twitter. „Gemeinsam werden wir das Blatt wenden.“ Scholz äußerte auch Respekt vor Lambrecht, der „enorme Veränderungen“ angestoßen habe.

Bundespräsident Steinmeier wünschte Pistorius für sein neues Amt „Durchhaltevermögen, viel Glück und eine glückliche Hand“. Angesichts der akuten Bedrohungs- und Gefahrenlage auch für Deutschland brauche er als Minister einen „kühlen Kopf, gute Nerven, starke Führung, klare Sprache und politische Erfahrung“. Der ehemalige niedersächsische Innenminister hat gezeigt, dass Pistorius all das hat.

AFP