Der Illinois Valley Pistol Shrimp schlug am Samstag in Marion, Illinois, 19 Treffer in einem 16-3, 8-Innings-Sieg gegen die Thrillville Thrillbillies.

Cody Kashimoto führte die Shrimp mit vier Treffern an, Louis Perona und Brendan Comerford hatten jeweils drei Treffer und Zach Lane, Jake Ferguson und Alton Gyselman fügten jeweils zwei Treffer hinzu.

The Shrimp hatte sechs Extra-Base-Hits, als Gyselman einen Homerun und einen Double erzielte, während Perona, Kashimoto, Lane und Comerford jeweils einen Double erzielten.

Jedes Team erzielte im zweiten Inning zwei Runs, bevor die Shrimp im vierten Inning fünf Runs erzielten, als Perona, Kashimoto und Will Worthington jeweils RBI-Singles erzielten.

The Shrimp fügte im fünften Durchgang einen Run hinzu, bevor er das Spiel im sechsten mit acht Runs eröffnete, hervorgehoben durch einen Two-Run-Double von Comerford und einen Two-Run-Single von Xander Silken.

Daniel Strohm sicherte sich den Sieg, indem er zwei verdiente Runs bei zwei Hits mit drei Strikeouts und vier Walks in fünf Innings aufgab.

River Scott warf die letzten beiden Innings für die Shrimp (19-23) auf, indem er einen verdienten Run bei zwei Hits mit zwei Strikeouts und keinen Walks zuließ.