Da sie möglicherweise Salmonellen enthalten, ruft Aldi Süd derzeit drei Snacks mit Pistazien zurück. Betroffen sind verschiedene Chargen der Pistazien-Beerenmischung der Marke Farmer, geröstete und ungesalzene Pistazien sowie geröstete und gesalzene Pistazien. Das gaben das Portal produktwarning.eu und die Unternehmensgruppe Aldi Süd bekannt.

2023-11-01 14:18:00

Demnach wurden Artikel aus den im August ausgelieferten Chargen positiv auf Salmonellen getestet. Vom Verzehr der betreffenden Kerne mit Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 17. und 19. Mai 2024 wird dringend abgeraten. Verbraucher können die Pistazien ohne Quittung zurückgeben und erhalten dann ihr Geld zurück.

Nach Angaben des Discounters wurden die betroffenen Produkte in den Filialen der Regionalgesellschaften Langenfeld, Dormagen, Rheinberg und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen sowie Ebersberg und Adelsdorf in Bayern verkauft.

Salmonellen sind Bakterien. Der Verzehr von mit Salmonellen kontaminierten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber verursachen.